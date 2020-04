Sörkedvelőknek kötelező Csíkszentsimont meglátogatni

A faluban működő Csíki Sör Manufaktúrát érdemes útba ejteni, mert belekóstolhatunk a hagyományos, modern kémiai összetevők nélküli sörkészítésbe. Torok garantáltan nem marad szárazon.

A Csíki Sör Manufaktúra a romániai Hargita megyében található községben, Csíkszentsimonban működik. A hely kitűnő forrásvízi adottságaira alapozott, a Lixid Project Kft. tulajdonában lévő manufaktúra kézműves sörökből álló termékcsaládját Erdélyen kívül Magyarországon, a Felvidéken és a Vajdaságban is forgalmazza. 2016 végén a gyártási kapacitás napi 400 hektoliter volt.

A manufaktúrát előre egyeztetett időpontban lehet látogatni. 2020-ban is érvényes az ajánlat, hogy aki Székelyföldön él vagy jár, ingyen körbevezetik a telephelyen, sőt a sör is a ház ajándéka. A környéken kiránduló turistaként érdemes tehát mindenképp útba ejteni a létesítményt, már csak azért is, hogy felüdüljünk a finom italtól. A kapun belépve frissen csapolt, jéghidegen gyöngyöző sört kortyolgatva hallhatunk a gyártás történetéről.

A régen sernevelésnek nevezett csíki sörfőzés első írásos említése Antonio Possevino jezsuita szerzetes 1584-es, Transilvania című munkájából származik. A nagyüzemi gyártás a 19. század végén kezdődött. A kommunista érában a gyárakat államosították, a hagyományos népi sörfőzés megszűnt. 1974-ben új sörgyár épült Csíkszereda nyugati ipari övezetében, mely kezdetben Harghita, majd 1993-tól Ciuc Premium néven gyártott sört, és amit 2003-ban megvásárolt a Heineken.

A régi hagyományok 2014ben elevenedtek meg újra: Csíkszentsimonban a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és egy helyi sörfőző mester a régi receptek alapján, bajor tisztasági recept betartásával, a modern kémiai összetevők nélkül kezdték főzni az Igazi Csíki Sört. Az összetéveszthetőség miatt évekig tartó jogi vita kerekedett a két cég között. Végül 2017-ben egyeztek meg a felek.

Az üzemben bepillantást nyerhetünk a főzőházba, az erjesztőbe és a töltődébe. A régies főzési eljárások mellett biztosítják a tiszta környezetet, a megfelelő hőmérsékletet, és szigorúan megőrzik a természetes érlelési folyamatokat. A csak természetes úton érlelt, s ezáltal egészségesebb, többféle – például szűretlen, barna, mézes, áfonyás, krémes – sört kedvünkre kóstolhatjuk a látogatóközpont bárjában, az ajándékboltban pedig vásárolhatunk.