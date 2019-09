Lisszabont a legmelegebb európai fővárosok között tartják számon

Lisszabon Portugália fővárosa és egyben legnagyobb városa. A városban közel fél millió, míg a főváros vonzáskörzetében közel 2,8 millió ember él, az ország lakosságának közel harmada.

Lisszabon szorosan vett határait jól meghatározzák a történelmi városrészek kontúrjai. Lisszabon körül számos, ma már közigazgatásilag önálló peremváros fejlődött ki, mint Loures, Odivelas, Amadora és Oeiras, melyek a főváros vonzáskörzetéhez, agglomerációjához tartoznak. Rómához hasonlóan a történelmi városnegyedek a város hét dombjára épültek. Az utcahálózat ezekben sok esetben túl szűk ahhoz hogy járműforgalom megközelíthesse, ezért a tömegközlekedést három siklóvasútvonal és egy felvonó, a Santa Justa felvonó biztosítja. A város nyugati felét a Monsanto Park természetvédelmi területe foglalja el, amely Európa egyik legnagyobb városi zöldfelületei közé tartozik.

Lisszabon a XIX. századtól kezdődően fokozatosan terjeszkedett a Tejo folyó felé is medrének módszeres feltöltésével. A feltöltések helyén kikötői létesítmények, vasútvonalak és főutak, valamint az utóbbi évtizedben új urbanizációk épültek mint a Nemzetek Parkja és egy új kulturális negyed, a Belém-i Művelődési Központ. A város klímája mediterrán. Lisszabon az egyik legmelegebb európai főváros. A tavaszi és a nyári hónapok zömmel naposak. A városközpont legmagasabb pontján fekvő Szent György vár (Castelo de São Jorge) Lisszabon egyik legjelentősebb műemléke. Innen csodálatos kilátás nyílik az Alfama negyedre és a Tejo folyóra. A Szent György várból jól látható a város legrégebbi negyede, az Alfama, melyet szűk utcák és kis terek jellemeznek. Kihagyhatatlan és igazán múltba repítő élmény bebarangolni a kedvesen kanyargó, macskaköves utcácskákat, átérezve a város igazi varázsát és a történelem szellemét. A régi városrészben maradva sok szép épületet és templomot csodálhatunk meg.

A Sé katedrális is ilyen, melyet a 12. században kezdtek el megalkotni, de az idők folyamán sokszor átépítésre szorult. A belvárosban működő közterületi lift, a Santa Justa felvonó igazi látványossággá nőtte ki magát, melynek oka a tetejéről nyíló varázslatos panoráma. A fémből készült 45 méter magas felvonó 1901-ben épült, díszítőelemei neogótikus stílusjegyeket viselnek. A Belém negyedben két fontos látnivalót is találunk. Az egyik a Szent Jeromos-kolostor (Mosteiro dos Jerónimos), a másik pedig a Belém- torony, melyek együttese az UNESCO világörökségi listáján szerepel. A kolostor falain csodálatos kőfaragások találhatók, melyek garantáltan elvarázsolják az ide látogatót. A kolostor jelentőségét jól mutatja, hogy itt található Vasco de Gama sírja. Elsőre talán furcsának hangozhat, hogy egy egyszerű villamos, a 28-as is látványosság, és amely alapvetően a helyi tömegközlekedés részét képezi. Ez a villamos azonban azért nagyon jelentős, mert szinte az összes fontos nevezetesség mellett elhalad, így azok is végigjárhatják a város leglátványosabb pontjait, akiknek kevés idejük van, vagy csak távolról szeretik megnézni az épületeket. Ha még marad időnk, mindenképpen utazzunk el az óceán partjára is és nézzük meg Cabo da Rocat, mely az európai szárazföld legnyugatibb pontja.