Középpontban a kürtőskalács

Idén október 11-13. között újra a Városliget ad otthont a 7. Kürtőskalács Fesztiválnak, melyen az édesszájú látogatókat rekordszámú kürtőskalács-készítő stand várja.

Az eseménynek otthont adó régi-új helyszínre, a Vajdahunyad vára mögötti parkos területre az ínycsiklandozó kürtőskalács- desszertek mellett koncertek, színes gyermekprogramok és sok-sok meglepetés csábítja majd az októberi gasztroprogram kedvelőit. – Ahogy azt már megszokhattuk, ez az év is hoz meglepetéseket a Kürtőskalács Fesztivál háza táján, ugyanis idén visszaköltözik a gasztroesemény a nagyközönség kedvenc helyére, a Városligetbe – emelte ki a András Tünde, a Kürtőskalács Fesztivál rendezvényigazgatója. Megjegyezte, a választott helyszínen, a Vajdahunyad- vár mögött elterülő tágas, igazi kürtőskalácsozós, piknikezős zöldövezetben még szellősebb környezetben várják a háromnapos rendezvényen az édesszájúakat.

– Idén, kihasználva a helyszín adottságait, immáron 30 különböző kürtőskalács-készítő standdal várjuk a látogatókat. Természetesen a jól bevált ízek mellett találkozhatunk majd az Édes Mackó Kürtőskalács- cukrászda desszertkülönlegességeivel, izgalmas, új ízekkel, formákkal és méretekkel, glutén- és laktózmentes, illetve alakbarát kürtőskaláccsal. A jól bevált fesztiválételeken túl pedig faszénen sült sós falatokat is kóstolhatnak a résztvevők – ismertette András Tünde. A 7. Kürtőskalács Fesztiválon családi és gyermekprogramok, kvízjátékok, szórakoztató társasjátékok is elérhetőek lesznek, továbbá mese- és bábelőadások színesítik az eseményt. Míg a kisebbeket a Kolompos Zenekar csalogatja táncba, addig a nagyobbak péntek este Puskás Petivel az élen a The Biebersszel bulizhatnak, szombaton Péter Szabó Szilvia ad nagykoncertet, vasárnap pedig a Tárkány Művek kalauzolja el a közönséget a tradicionális balkáni népzene világába.