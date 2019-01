Meghódította a szívünket Európa legnagyobb hajója

Gigantikus méreteivel és lenyűgöző belső pompájával meghódította az utazóközönséget Európa legnagyobb hajója.

Meraviglia olaszul annyit jelent: csoda. S valóban ennél kifejezőbben le sem lehet írni az érzést, amely az utast hatalmába keríti, amikor felszáll a hajóra. A minden eddiginél káprázatosabb élményeket kínáló járművet – az MSC hajótársaság flottájának 13. tagjaként – még 2017-ben az 500. születésnapját ünneplő Le Havre kikötőjéből bocsátották vízre, nevét a híres olasz színésznőtől, Sophia Lorentől kapta. Az MSC hajótársaság interneten elérhető bemutatkozója szerint a Meraviglia a korszerű technológia, a dizájn, a kényelem és a gyakorlatiasság kifinomult keveréke, minden apró részletén érződik a tenger iránti szenvedély. Ahogy a neve is utal rá, ez a tengerjáró elkápráztatja összes utasát.

Sophia Loren olasz színésznő keresztelte el a hatalmas monstrumot

Rengeteg szórakozási és étkezési lehetőséget kínál, újítás a hátsó fedélzeten kialakított, óceánra néző, kétszintes promenád a 480 négyzetméteres LED-kupolával, valamint egy lenyűgöző szórakoztató részleggel, melyhez kültéri medence csatlakozik. Ezenkívül a három- három szomszédos kabin egybenyitásának lehetősége a családok kényelmét segítő szolgáltatás. Továbbá szintén egyedülálló az a fedélzeti művészeti galéria is, mely a párizsi Louvre-ból kölcsönzött műalkotásokat is felvonultat. A fedélzeten ingyenes és térítéses szolgáltatások kápráztatják el a vendégeket: 5 étterem, 4 bár, 3 eltérő korosztálynak szóló gyermekklub, színházterem, 4 úszómedence, vízi park csúszdával és attrakciókkal – összeköttetésben egy fedett élményparkkal – szórakoztat. Heti 6 alkalommal a Cirque du Soleil egyedülálló vízishow-előadást kínál a külön erre a célra épített teremben. Az éttermek mellett a nap 24 órájában büfé várja az utazót, aki a tenger gyümölcseiből készített ínyencségeken kívül szinte mindenféle nemzet ételeibe belekóstolhat. Felsorolni is nehéz az összes kényelmi szolgáltatást. Ráadásul az utazás első néhány napja azzal telik, hogy az utazó a legrövidebb úton megtalálja 2244 kabinból a sajátját. Ehhez persze érthető térképekkel, páratlan, illetve páros oldal megjelöléssel segít a társaság.

Ettől függetlenül egy ilyen gigantikus úszó hotelben könnyedén felesleges köröket lehet tenni. Az utazók gyakran idegenkednek ettől az utazási formától, hiszen tartanak attól, hogy az esetleges billegéstől tengeribetegek lehetnek. E sorok írója éppen egy viharos utószezonban kerekedett fel, s bár kint olykor 20 méteres hullámok csapkodták a hajótestet, ebből belül vajmi keveset lehetett érzékelni. Persze gyakran látványos színházi előadással, máskor pedig a kupola alatt tartott táncos estékkel terelték el a turisták figyelmét. Az ilyen utak másik varázsa, hogy naponta új panorámában gyönyörködhetünk a fedélzetről. Ahonnan kivételesen egyedi betekintést kaphatunk a városok pezsgő életébe.

Egyszóval aki egyszer rákapott a hajózás ízére, a következő pihenések tervezésekor is ezeket az ajánlatokat részesíti előnyben, s nem teszi rosszul. A Meraviglia kezdetben a nyugati mediterrán térségben érintett kikötőket, úgymint Málta, Barcelona, Marseille, Genova, Nápoly, Messina és Palermo. 2019 őszén azonban új úti célt kap, Miamiba megy, és az észak-amerikai bővítési program részeként a karibi térséget is érinti. Az MSC Meraviglia 167 ezer tonna vízkiszorítású, és valóban a dizájn, a kényelem és praktikum kifinomult kombinációja. Ez a hajó elkápráztatja a vele utazókat!

FIGYELEM!

Bár a legtöbb hajóút ára tartalmazza a teljes ellátást, ez általában az étkezésre vonatkozik. Az italokért – különösen az alkoholos innivalókért – pluszköltséget számolhatnak fel. A fakultatív programok, kirándulások és szolgáltatások is többletkiadást jelenthetnek a nyaralók számára, így érdemes jól meggondolni, milyen eseményekre, rendezvényre kívánunk még ellátogatni, hogy ne érjen minket meglepetés.

