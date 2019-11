Kocsis Katalin még mindig kivételes lelkesedéssel kutatja Nagykanizsa zenei emlékhelyeit

Ezúttal a tűzoltó zenekarról valamint egy gyógyszerész muzsika iránti rajongásáról mesélt.

Katalin régóta, saját kedvtelésére gyűjti Magyarország és a világ zenei emlékhelyeit és kutatja városa, Nagykanizsa zenei életének történetét. Most újabb emlékhely túrára invitált bennünket. Éppen 110 éve hunyt el Práger Béla, köztiszteletben és közmegbecsülésében álló nagykanizsai gyógyszerész. Az, hogy Nagykanizsa zenei élete a 19. század utolsó negyedében olyan pezsgő volt, neki is köszönhető. Pályakezdőként Prágában, majd Bécsben dolgozott, visszatelepedésekor családot alapított, négy lánya született. A még ma is álló épületben, a Király utca 41. szám alatt laktak.

Práger jól hegedült, ifjúsága idején néhányszor előfordult a neve a sajtóban, mint hangversenyen közreműködőé. De ezt a tevékenységét felváltotta egy másfajta részvétel a zenei életben, ami úgy tűnik, még fontosabbnak bizonyult: ez a szervező és a mecénás szerepe. Számos nívós koncertet hozott a városba, sőt igyekezett megmenteni a kanizsai zenei élet relikviáit. Őrizte például a város első felnőtt kórusa, az 1862-ben megalakult Kanizsai Dalárda anyakönyvét, a halála után, özvegyének révén került a kanizsai múzeumba, ahol ma a gyűjtemény féltett és mutatós kincse. – Práger szerencsés ember volt – mondta Kocsis Katalin. Jó időszakban született, hiszen aktív életének folyamára nem estek világháborúk. Tanulhatott, dolgozhatott eredménnyel, közmegbecsüléssel és mellette élhetett zeneszeretetének. Ezért anyagi áldozatokat is vállalt, bár nyilván olyan helyzetben volt, hogy gond nélkül megtehette. Szintén 110 éve hunyt el egy Nagykanizsán közszeretetnek örvendő muzsikus.

Knobloch Frigyesnek hívták, ő alapította a tűzoltók fúvószenekarát.

Személye annyira beleivódott a köztudatba, hogy sokan azt hitték, a Knobloch szó karmestert jelent. Cseh földről származhatott Kanizsára, anynyi biztos, hogy 1883-ban már a városban élt és volt annyira közismert, hogy az önkéntes tűzoltók egylete őt bízza meg, legyen az alakuló tűzoltózenekar vezetője. Ebben az időben a negyvenes éveiben járó Knobloch a mai Deák tér 5. szám alatt lakott, ott volt hangszerkereskedése és műhelye. – A városban 1871 nyarán alakult meg az Önkéntes Tűzoltó Egyesület – mesélte Katalin. Egy jó évtized múltán gondoltak saját zenekar alapítására. Knobloch maga tanította a zenekarba jelentkező, nagy többségben kétkezi munkát végző embereket, akik a zenekari tagsággal egy kevés plusz jövedelemhez jutottak. Többségük persze kottát sem tudott olvasni, ezért mesterük számokon alapuló jelrendszert talált ki nekik. A sok nehézség ellenére működött a zenekar, amely abban az időben az egyetlen „felnőtt” zenekara volt a városnak. A derék muzsikusnak még arra is maradt energiája, hogy néhány környékbeli településen is beindítsa az ottani tűzoltók zenekarát. A tűzoltóság Kossuth téren található épületébe érdemes elmenni, hiszen érdekes kiállítás látható a kanizsai tűzoltóság történetéről, beleértve a zenekar történetét is.