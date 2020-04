Játékra hív a Szépművészeti Múzeum

Nemrég a Los Angeles-i J. Paul Getty Művészeti Múzeum buzdította közönségét arra, hogy a karanténban is töltsék kreatívan az idejüket, és gondolják újra kedvenc klaszszikus festményeiket. Most pedig egy hazai múzeum is csatlakozott a kezdeményezéshez.

„Elő a rongyosládával, csellóval, seprűvel, dédnagymama nyakékjével, baba- és plüssgyűjteménnyel, karanténban veszteglő családtagokkal, házi kedvencekkel!" – így hívja játékra a Szépművészeti Múzeum a kultúra rajongóit saját weboldalán. A játékba lépéshez ugyanis minden résztvevőnek valami házi maskarát kell magára öltenie, és testtartással eljátszani, hogy ő maga a műalkotás. Lehet szelfizni vagy egy családtag segítségét kérni a fotózáshoz. A legjobban sikerült parafrázisokat megosztják a Szépművészeti Múzeum közösségi oldalán és weboldalán is. Minden héten négy műtárgyból lehet választani, és a játékkal még nyerni is lehet. Azok között, akik elküldik fotójukat, a Szépművészeti Múzeum és a MúzeumShop ajándékcsomagját sorsolják ki.