Győr ókori, középkori és egyházi emlékeit érdemes megcsodálni

Most épp karácsonyi díszkivilágításban ragyog esténként a kisalföldi megyeszékhely. Zenés fényjáték csodálható meg, szabadtéren lehet korcsolyázni. Azért is érdemes ellátogatni Győrbe, mert az úgynevezett arany háromszögben található, három fővárostól – Budapesttől, Bécstől és Pozsonytól – szinte egyforma távolságban.

Strasbourgi építészhallgatók töltötték többhetes gyakorlatukat évekkel ezelőtt Győrben. Adatokat gyűjtöttek többek között a forgalomról, és terveket készítettek a település lehetséges átalakításairól, városépítészeti fejlesztéseiről. Persze ilyenkor a francia diákok nagyot álmodhattak, például azt is megfogalmazták, hogy egy belső körgyűrűn elhelyezett magasvasút megelőzné a reggeli és a délutáni időszakokban a közlekedésben kialakuló torlódásokat. A legérdekesebb megállapításuk azonban az volt, hogy nem is tudják az itt lakók, milyen különleges helyen élnek, milyen szerencsések, hogy a város központjában egy liget van, egy nagyobb zöldterület, ráadásul folyóparton, folyók találkozásánál.

A várost járva több régi üzletcégér másolatát is felfedezhetjük

A győriek által kedvelt Aranypartra, az egyetem épületei melletti részre gondoltak, ahol szabadstrand működik nyáron, és amelynek közelében a Rába beletorkollik a Mosoni-Dunába. Egy sziget is van a torkolat közelében, a Radó, az esküvői fotózások, randik népszerű helyszíne. Az egyik végén olyasforma, mint egy hajóorr, s gyönyörű minden évszakban. Érdemes errefelé, a Petőfi hídtól a Kossuth hídig a rakparton végigsétálni. Nemrég átalakították, ezért ezt könnyű kényelmesen megtenni. S elhaladhatunk a város legszebbnek tartott része mellett, a középkori várfal tövében. Estefelé, éjszaka még különlegesebb látványt nyújt. Ha pedig kicsit megtörjük a sétát és a partot elhagyva felmegyünk a Káptalandombra, megcsodálhatjuk a székesegyházat, amelyben a Szent László- hermát és a vérrel könnyező Szűzanya-képet őrzik. Itt van a Püspökvár, a püspöki székhely is. Már az ókorban ez a viszonylagos magaslat volt a település központja, amikor az Arrabona nevet viselte. Visszafelé sétálva válasszuk a történelmi belváros utcácskáin, közein át vezető útvonalat! Érdemes többször felfelé is nézni, az épületek homlokzataira vetni tekintetünket.

Az egyik győri különlegesség a zárt erkélyek gyakorisága. Több régi üzletcégér másolatát is felfedezhetjük, a leghíresebb az aranyhajó, amely egy patika bejárata felett látható. E téren is igyekeznek eleik szokásait megtartani a győriek, újabb cégérek is készülnek. A belváros sétálóutcáját, a Baross utcát pedig annyira szeretik, hogy amikor régebben felújították és alig lehetett rajta gyalogosan közlekedni, akkor se nagyon kerülték el. Ugyancsak kihagyhatatlan a Széchenyi és a Dunakapu tér. S közben óhatatlanul belebotlunk a török idők emlékeibe is. Például a város egyik jelképévé vált vaskakasba. Másolata ma is kutat díszít. A róla szóló legenda szerint a törökök azt mondták, akkor foglalják csak vissza a várat a magyarok, ha megszólal a vaskakas. Az ostrom közben egy harcos elkukorékolta magát, és állítólag a babonás várvédők ettől megijedtek.