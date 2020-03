Festői épületek, templomok Budapesten

Fővárosunk festői szépségű épületeivel, templomaival és kivételes adottságaival méltán nevezhető Európa ékszerdobozának. A nevezetességek mellett járjunk nyitott szemmel, hiszen a házak falainak homlokzata megannyi újabb kincset rejt.

A magyar főváros alapos bebarangolására, főleg, ha gyalogszerrel tesszük, nem elég egyetlen nap. Egyszóval célszerű egy hosszú hétvégét szánni a felfedezésére, például most tavasszal az éledező természet, a virágba boruló fák igazán új színnel töltik fel az utcákat és tereket. Nyilván lehetetlen lenne belesűríteni egyetlen cikkbe a megannyi látnivalót, ezért inkább most csak azokkal foglalkoztunk, amelyek az újságírót időről időre ámulatba ejtik. Ilyen városfelfedező túrán érdemes elkerülni a bevásárlóközpontok, plázák környékét. Viszont a pesti belváros megér egy misét, méghozzá a Váci utca, mely kivételes kisugárzásával mágnesként vonzza azokat a látogatókat is, akik nem a kereskedelmi egységek miatt érkeznek a belvárosba.

A Váci utca és a Kristóf tér sarkán, a 4. szám alatt álló klasszicista épület a történelem viharai alatt is megőrizte eredeti formáját, 1840-ben épült Hild József tervei alapján. A Váci utca 7. szám alatt lévő Anna Café helyén már 1922-ben cukrászda állt, a tulajdonos, Horváth Nándor monogramja alapján „Háen” néven. A háború után itt nyílt meg az Anna presszó, amely ma is kedvelt találkahelynek számít, a korábbi városi legendák szerint gyakran látogatták színészek, írók, költők, előadóművészek, illetve a budapesti értelmiség.

Az V. kerületi Vörösmarty tér 7–9. szám alatt áll a Gerbeaud-h áz. Négyemeletes, több belső udvaros, szeceszsziós, késő eklektikus épületpár, amelyet 1858-ban emeltek. Az építtető Eisele Antal szabómester és Lánczy Leó, a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezetője volt, a tervező és építő pedig Gottgeb Antal építőmester és Pest város építőmestere, Hild József. Órákig lehetne gyönyörködni ebben a műremekben, de még annyi látnivaló vár felfedezésre. Innen érdemes az ország leghíresebb hídján, a Lánchídon visszasétálni a várba, melyről a Duna mindkét partjára kitűnő panoráma nyílik. A főváros első, műemlék hídja, háttérben a budai várral csodálatos látvány. Gróf Széchenyi István felkérésére William Tierney Clark tervező és Adam Clark kivitelező építette meg 1839– 1849 között. A világháborús pusztításokat ez a dunai híd sem élte túl, 1949-ben, készítésének 100. évfordulóján építették újjá.

A várnegyed kanyargós, macskaköves utcái és árnyas sétányai barokk épületek, Habsburg-kori emlék művek és hangulatos kávézók, többek között a 19. századi Ruszwurm cukrászda mellett vezetnek végig. Itt áll a város éke, a Mátyás-templom, amelyet a tatárjárás után kezdtek építeni.

Innen egészen kivételes kilátás nyílik a belvárosra, a folyó menti modern iroda házak mellett felfedezhető a múlt egy szelete. Ezért ha van kedvünk, és maradt még energiánk, „vesszünk el” az épületek között. S egy jó tanács: mindig emeljük fel a tekintetünket, hiszen számos érdekes szobrot és egyéb építészeti megoldásokat fedezhetünk fel.