Borászatok a Pannonhalmi Borvidéken

A Győrhöz közeli Nyúlon, a Pannonhalmi borvidékhez tartozó településen a szurdokvölgy és a löszpincék is különlegességnek számítanak. Aki Pannonhalmára, a bencés apátsághoz ellátogat, ebben a faluban is érdemes legalább egy sétát tennie.

Csaknem hatszáz löszpince található Nyúlon, de manapság persze már nem mindegyiket használják. Régen ezekben bort vagy tejtermékeket tároltak, mert megfelelő klímát biztosítanak. A páratartalom és a hőmérséklet szempontjából is. Állandóan nyolc-tíz fok van bennük. Zömük utcára nyílik, azaz nem egy-egy telken vannak, hanem egymás mellett sorakoznak, nem a szőlősgazdák dűlőinél találhatóak. Falunkban a szurdokvölgyön keresztül vezet hozzájuk az út – mondta el Hangyák Balázs nyúli borász. Arról is beszélt, hogy ez a szurdok Kelet-Európában a legnagyobbnak számít. Víz mosta ki, de ehhez a falusiak is hozzájárultak, átvágtak egy töltést, így alakult ki nagy eső hatására, azaz a csapadékvíz itt folyt le egykor nagy erővel a domboldalról.

A löszpincékről azt érdemes tudni, hogy nem kellett belülről a falaikat téglával kirakni, megerősíteni. Elég volt a löszfalba belevájni a mélyedéseket. Ezt a munkát, az ásást régen jellemzően télen végezték el a gazdák. Ebből adódóan ezeknek a tárolóhelyeknek az az előnyük, hogy olcsón létre lehetett hozni őket, könnyen lehetett bővíteni terjedelmüket. Háború idején lakásként is funkcionáltak, olyankor ablakot vágtak rá a fény beáramlása miatt. Hátrányuk a löszpincéknek, hogy ha beáznak, akkor a víz hatására könnyen beomlanak. Szellőztetni, gondozni kellett őket. Arra is ügyelni kellett, hogy ne süssön be a járatokba a nap, mert a túl sok nedvesség mellett a kiszáradás is veszélyt jelenthet szilárdságukra. Ezért csak kis ajtókat raktak bejáratukhoz. Meg kellett hajolni, amikor bement rajtuk az ember.

Nyúlon a legnagyobb löszpince a Sárkányliknak nevezett. Ma is működik. A Sárkánylyuk pincészet tárolja, érleli benne a borait, meg is lehet látogatni. Több kisebb löszpincét pedig felújíttattak tulajdonosaik az utóbbi években. Téglával vagy kővel kirakott homlokzataikat újraépíttették. Egymás mellett sorakozva így nagyon szép látványt nyújtanak, főleg a Vaskapu utcában. Boltíves tetejeik hullámvonalat alkotnak. Bármilyen évszakban érdemes arrafelé sétálni. S azt is érdemes tudni, hogy a Pannonhalmi borvidékhez tartozó Nyúlon neves borászatok működnek, a Lengyel, a Hangyál, a Soós, a Szemenyei és a Cseri pincészet a nevesebb, de több kisebb is van. Boraikat a legjobb a helyszínen, a termelőknél megkóstolni.