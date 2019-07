Az egyik legzöldebb város Miskolc

Nehéz elhinni, pedig így van: Miskolc a legnagyobb zöldfelülettel rendelkező városaink egyike, első magyar mintavárosa a Green City mozgalomnak. Már ez is elég lenne ahhoz, hogy kíváncsiságunkat felkeltse, de ennél sokkal több, különleges élményt, látnivalót és programot kínál.

Miskolccal kapcsolatban sok a közhely és a negatív előítélet, pedig már régen nem az a füstös, szürke, unalmas iparváros, amely a neve hallatán még sokak képzeletében felötlik. A borsodi vasgyártás egykori fellegvára ma tényleg tele van zöld felülettel, és messze előtte jár nemcsak a hazai, hanem az európai átlagnak is a megújuló energiák felhasználásában. A városra kíváncsi turistákat azonban aligha a pozitív mutatók, sokkal inkább a látnivalók vonzzák. S Miskolcon és környékén ezekből sincs hiány. Legutóbb, amikor ott jártunk,

kifejezetten rácsodálkoztunk a város sokáig rejtett kincseire. Már maga a belváros is meglepetést okozott, ahol a városnéző sétát érdemes kezdeni.

A régi, műemlék épületek zömét gyönyörűen felújították az utóbbi években, életre keltek az átjáróházak és udvarok, amelyek egyedi hangulatot kölcsönöznek a labirintusszerűen kialakult egykori városmagnak.

A sétálóutcán szinte hangtalanul suhan a miskolci villamos, amelyre a borsodi megyeszékhely lakói akkor is büszkék voltak, amikor még csilingelve zötyögött végig a síneken. Ma már azonban a legkorszerűbb technikát jeleníti meg, bár a legendás csomópont, a Villanyrendőr ma is romantikus találkozóhelye és biztos tájékozódási pontja a miskolciaknak. Ahogy az itt található Miskolci Nemzeti Színház is, amely az ország első, magyar nyelven játszó kőszínháza volt, előadásai ma is országos hírűek.

A szomszéd épület a Művészetek Háza, koncertek és számos igényes program helyszíne, a Zenepalota pedig a komolyzene fellegvára. Nem véletlen, hogy Miskolc a házigazdája a Bartók Plusz Operafesztiválnak. A képzőművészet rajongóinak a Herman Ottó Múzeum képtárát és a Miskolci Galériát ajánljuk megtekintésre, az év minden szakában találnak érdekes kiállításokat. Szeptemberben egyebek közt sörfesztivál és a Jameson CineFest Nemzetközi Filmfesztivál várja az érdeklődőket.

Miskolc folyója, a Szinva szintén a belváros része: lágyan csobbanó hullámai és a Szinva terasz kellemes zenés helyei nyári estéken hamisítatlan mediterrán hangulatot teremtenek. Különlegesség és a turisták kedvelt fotótémája a fogadalmi lakatokkal ékesített Szerelmesek hídja. Innét csak pár perc az Avas, amely gyakorlatilag a város közepén magasodik, a 234 méter magas csúcsán lévő tévétorony és kilátó évtizedek óta Miskolc egyik jelképe. Az igazi meglepetésélmény azonban a hegyoldal, amely különleges, egyedi atmoszférájú, nagy hagyományú városrészt rejt.

A belváros szerves részét képező, közel ezer pincéből álló régi vigalmi negyed, az avasi Borváros több évtizedes, hosszú tetszhalál után újra életre kelt, a kanyargós utcácskákban színvonalas vendéglők és többtucatnyi nyitott magánpince várja kirándulókat. A hely egészen egyedi életforma nyomait őrzi.