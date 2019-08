Alsó-Szilézia Lengyelország kevésbé ismert, látnivalókban gazdag tája

Már csak a várak és kastélyok miatt is érdemes felfedező körútra indulni a német–cseh– lengyel határvidéken. Alsó-Szilézia, Lengyelország délnyugati tartománya hihetetlenül gazdag látnivalókat kínál.

Wrocław népességét tekintve a negyedik legnagyobb, és nem mellékesen az egyik legrégibb lengyelországi város is. Magyarul Boroszlóként tartották számon évszázadokon át, németül pedig Breslauként szerepel a történelemkönyvekben. Öt folyója, az Odera és négy mellékfolyója látványos szigeteket képezett, amelyek hidakkal, ragyogó vízfelületekkel, hangulatos partokkal, elképesztően egyedi várossá tették.

Wrocław képe ma már nem szembesíti a látogatót a II. világháború végén történt értelmetlen pusztítással. Turistaként csak a felújított és helyreállított belváros gyönyörű épületeiben gyönyörködhetünk, miközben az útikönyvekből tudhatjuk, hogy a város 70 százaléka megsemmisült, és a csaknem félmilliós lakosság többsége elpusztult. Az 1945-ös potsdami békekonferencián kötött megállapodás szerint csaknem egész Szilézia, így Breslau is Lengyelország része lett. Azóta a régi belvárost újjáépítették, szerencsére csaknem minden műemléképületet sikerült megmenteni.

Wrocław építészetében megtalálhatók az osztrák, a cseh és a porosz hatások, lenyűgöző városközpontja, lélegzetelállító főtere elkápráztatja a látogatókat. Lehetne még rajongva ecsetelni az egyedi építészeti remekek, templomok, művészeti alkotások csodáit, vagy azt a négyszáz törpeszobrot, amelyek a városban a szocialista idők lengyel ellenállási mozgalmára emlékeztetnek, de a látnivalóknak még csak az elején járunk. Előttünk van még például Alsó-Szilézia legjelentősebb műemlék kastélyának felfedezése, amely a maga nemében egyedülálló élmény. A tartományban legalább 80 vár, kastély és palota található.

Książ az egyik legtitokzatosabb várkastély, amely Fürstenstein néven a történelemben is fontos szerepet játszott. Hatalmas sziklaszirtre építve magasodik az erdők fölé, nehéz elhinni, hogy helyén az első erődítmény 1290 körül épült. 1463-ban a híres huszita cseh király, Podjebrád György uralta a várat, majd később magyar vonatkozása is lett: amikor Hunyadi Mátyás elfoglalta Sziléziát, osztrák származású hadvezére, Georg von Stein székhelyül választotta a várost. Az úgynevezett „magyar korszakban” (1482től) főúri rezidenciává kezdték átalakítani, ekkor épült a ma is látható Mátyás-szárny. „Igazságos” királyunk állítólag többször is megfordult a falai között. A birtok 1509-ben II. Ulászló, azaz „Dobzse László” királytól a Hochberg család tulajdonába került, több mint 400 évre, aztán 1940-ben a nácik kikergették őket. Hitler a fényűző kastélyt személyes rezidenciájául szemelte ki a háború utáni időkre. A várhegy szikla-belsejében hatalmas föld alatti várost, titkos járatrendszereket, rejtélyes bunkereket és alagutakat alakíttatott ki. Ez volt a szupertitkos és szuperdrága Riese (Óriás) projekt, amelynek valódi küldetését máig nem ismerjük. A föld alatti birodalom csak csoportosan, kísérővel látogatható.

Nem szabad kihagyni Jawort, a különleges Béke templomát, amely az UNESCO-világörökség része. Az épület Európa legnagyobb favázas technológiával épített egyházi épületei közé tartozik. Alsó-Szilézia legjelentősebb műemlékeinek egyike. A mintegy hétezer főt befogadó, barokk stílusú templom belső tere kék-fehér díszítésben pompázik, Sziléziában mindössze három ilyen protestáns templom épülhetett.

Alsó-Sziléziában a történelmi emlékeken kívül remek fürdőhelyek, tradicionális iparművészet, különleges bor és gasztronómia, és még sok egyedi attrakció várja a látogatókat.