Állat- és környezetbarát jármű az utcákon

Különleges járművet, egy elektromos fiákert állított forgalomba a bécsi energiaszolgáltató, a Wien Energie. Az e-hintó egyszerre állat- és környezetbarát, és az elektromos mobilitást népszerűsítik vele – számolt be a turizmus.com.

Az internetes portál tájékoztatása szerint lovas fogat helyett leginkább a korabeli autókra hasonlít az osztrák főváros első elektromos fiákere, amelyet a közelmúltban mutattak be.

A különleges jármű a bécsi energiaszolgáltató, a Wien Energie megbízásából készült, de nem lesz konkurenciája az osztrák főváros egyik jelképének számító lovas hintóknak. Az e-fiákerrel ugyanis az e-mobilitást népszerűsítik majd különböző rendezvényeken.

A különleges járművet két, egyenként 8 kilowattos motor hajtja, és akár 25 kilométer per órás sebességre is képes. Az e-fiákert a hagyományos e-töltőállomásoknál lehet feltölteni, és egy töltéssel akár 120 kilométert is meg tud tenni. A hintón a hajtóval együtt összesen nyolcan utazhatnak, és a kényelem kedvéért még ülésfűtéssel is felszerelték.

Az osztrák főváros célja, hogy 2020-ig ezer elektromos töltőállomást telepítsen, ahol kizárólag zöld áramot lehet tankolni.