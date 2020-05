A távolról érkezett utazókat mindig lenyűgözi Tenerife sokszínűsége

A Spanyolországhoz tartozó sziget az Atlanti-óceán északkeleti részén található. Kétezer négyzetkilométeres területével a Kanári-szigetek legnagyobbika. Itt él a szigetek lakosságának 43 százaléka, csaknem 950 ezer ember.

Évente körülbelül ötmillió látogató érkezik az örök tavasz szigetére, amely Spanyolország egyik fő turistacélpontja, és a világ egyik legnagyobb karneváljának is a helyszíne. A távoli utazókat lenyűgözi Tenerife sokszínűsége: a hatalmas hegyek, a változatos partszakaszok, a turistákkal már februárban is teli tengerparti sétányok, a Teide havas csúcsa, a számtalan banánültetvény, és még sorolhatnánk hosszan a látnivalókat.

Megérkezéskor már a repülőtéren érdemes autót bérelni, hiszen ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy felfedezzük a látnivalókat. Az autópálya ingyenes, és jól behálózza a szigetet. Egyhetes ott-tartózkodásunk során ellátogattunk a sziget nyugati oldalán található Los Gigantes üdülővárosába, amely az egyik fő látványosságnak számít. Nevét a több mint 600 méter magasra emelkedő, igazán impozáns sziklafalakról kapta. A településen hangulatos üdülőövezeteket alakítottak ki, és ahogy fogynak a beépíthető helyek, egyre magasabbra építkeznek.

Ha a látvány és a város fekete homokos strandja nem lenne elég, egy izgalmas csobbanás lehetőségét nyújtó természetes medence is várja itt a bátor ínyenceket. Különleges élményeket kínál az utazónak Masca is. Egyes vélemények szerint a sziget leglátogatottabb faluja a Teno hegységben található kis település, ahová kalandos és kanyargós utazás után juthat el a látogató. Santiago del Teidéből busszal vagy autóval előbb fel a hegyre, majd onnan egy olyan szerpentinen leereszkedve, ahol néha alig fér el egymás mellett két jármű. A helyet több százan keresik fel naponta, ami nem csoda, hiszen lent a faluban sétálni olyan, mintha visszamennénk az időben. Végtelen csend és nyugalom társul a pazar látvány mellé az eldugott kis helyen, ahol még kaktuszfagyit is árulnak, amely inkább volt érdekes számomra, mint finom.

A sziget központi részén emelkedik a 3718 méter magas Teide tűzhányó, amely Spanyolország legmagasabb csúcsa, és a világ harmadik legnagyobb vulkánja. Felfedezése részünkről még várat magára, mert ottjártunkkor az erős szél miatt erre nem volt lehetőségem. Emlékezetes élmény maradt ugyanakkor a már februárban is pezsgő tengerparti élet, a Playa de las Américasban tett séták. Napközben a sok szörfös a vízben, a söröző, kávézó vagy napozó turisták, este a nyüzsgő, emberekkel teli utcák látványa Tenerife „lüktető szívében”. Szép emlék marad Playa las Teresitas képeslapra illő, széles tengerpartja is a sok pálmafával.

A hely különlegessége, hogy homokját egyenesen a Szaharából szállították ide. Meglepő volt számomra, hogy Tenerifén legalább olyan sok banánültetvény van, mint nálunk szőlő. Érdekes látványt nyújtanak a magas kőfallal körülvett, gyakran zsákvászonszerű anyaggal letakart ültetvények. A kőfalak jól elrejtik a nézelődők elől a hatalmas banánfürtöket, de néhány helyen azért rácsodálkozhattunk egyik kedvenc gyümölcsünkre természetes élőhelyén.

A sziget megmutatta egy másik arcát is. Északkeleti részén található az Anaga-hegység, amely természeti értékei, az itt található babérlombú erdők miatt bioszféra-rezervátumnak minősül. Igazán vadregényes túrákat tehetünk itt, viszont arra fel kell készülni, hogy az eső bármikor elkaphat bennünket, és hiába érkezünk 25 fokos melegből, itt legalább 10 fokkal biztosan hűvösebb van.