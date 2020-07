A műkincset állandó 18-20 Celsius-fokos hőmérsékleten kell tartani

A csodaszép svéd főváros 14 szigetre épült, melyeket 53 híd köt össze. Területének több mint 30 százalékát vízi utak teszik ki, további harmincat pedig parkok és kertek.

Természetesen a látnivalók jó része is vízparton található; így a városháza, melynek víz felőli oldala padlótól a mennyezetig csupa hatalmas ablak, a kapcsolódó oldal pedig padlótól a mennyezetig csupa aranyberakás. Vízparton, Djurgarden szigetén áll a legismertebb nevezetesség, a Vasa múzeum is, mely a járvány után, július 15- én nyit újra. Elő- és utószezoni, rövidített időtartamban, naponta 10-17 óra között látogatható az előírt egészségügyi szabályok betartása mellett. A stockholmi belvárostól gyalog is csak húszpercnyi sétára lévő létesítménynek van olyan nézete, ahonnan hajóárbócokat látunk rajta, belül meg egy hatalmas bemutatótér található a legszebben fennmaradt 17. századi hadihajóval. A különleges térséget hétemeletnyi épület veszi körül, a hét emeleten mindenféle kiállítással.

Hogy mi olyan különleges a hajóban? Maga a hajó is, és a sorsa is.

A harmincéves háború idején építtette II. Gusztáv Adolf svéd király. Négyszáz férfi és nő dolgozott rajta 1626- tól. Az 1200 tonnás, 69 méter hosszú, 52 méter magas hajó három árbócán tíz vitorlát hordott, 64 ágyújával a svéd hadiflotta fontos hajója lett volna. Mivel a 17. században nem ismerték a hajóépítés elméleti számításait, mindig a korábbi tapasztalatokat vették figyelembe. Csakhogy időközben meghalt a fő hajóépítő mester, a király pedig érvényesítette „innovatív” javaslatát; így lett egy második fedélzetnyi nehéztüzérség is. A beavatkozás nyomán olyan nehéz lett a vízvonal feletti rész, hogy a hajó nem tudta visszanyerni az egyensúlyát, amikor oldalba kapta a szél.

Ez történt 1628. augusztus 10-én, amikor a Tre Kronor kastély alatt eloldották a Vasa köteleit. A nyitott ágyúlőrésekkel elinduló hadihajó alig 1300 méter megtétele után elsüllyedt a stockholmi öböl közepén. Egészen az 1950-es évekig tartott a kutatás, mire rábukkantak a víz alatt 32 méter mélyen álló hajóra. Komoly műszaki előkészületek után 1961. április 24-én reggel kilenckor bukkant a felszínre a Vasa első darabkája. A kiemelést a svéd televízió egyenes adásban közvetítette. Rengeteg felszerelési tárgy került elő, és a műtárgy 14 ezer kilazult fa alkatrésze, aminek nem ártott a vízben töltött sok év. Gondos, darabonkénti tisztítás, konzerválás következett, majd összerakták a hajót, ami 1990. június 15-e óta látogatható.

Nem árt, ha melegebb ruhát is viszünk magunkkal, mert az egyedi műkincset állandó tizennyolc-húsz Celsius- fokos hőmérsékleten kell tartani – szól a figyelmeztetés.