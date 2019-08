A Garden Rhapsody a világ minden tájáról vonzza az érdeklődőket

A Gardens by the Bay egymilliárd szingapúri dollárból épült fel egy olyan területen, amelyet a tengertől hódítottak vissza. Az ökoturisztikai célpontnak szánt park három részből áll: Bay South Garden, Bay East Garden és Bay Central Garden. A futurisztikusnak tűnő parkot a fenntartható fejlődés jegyében alakították ki.

Az Ázsia délkeleti részén található független ország, Szingapúr az 1965-ös függetlenedése óta rohamosan fejlődik. A törpe városállam ezt nagyrészt előnyös gyarmati múltjának köszönheti, hiszen Szingapúr volt a környék brit gyarmati központja. Stratégiai jelentőségű kikötője a világ egyik legfejlettebb államává tette a várost. A látványosan és rohamosan fejlődő Szingapúr sok csodát kínál a turistáknak. Az egyik ilyen a 101 hektáron elterülő, számos díjat és rekordot elnyerő parkja, a Gardens by the Bay. Az öböl menti kertekben egyik ámulatból a másikba esik a látogató.

18 mesterséges, úgynevezett szuperfa emelkedik itt, amelyek 25–50 méter magasak, és 11 közülük napkollektorral felszerelt. Egyes fák az üvegházak szellőztetőcsatornáiként funkcionálnak, vagy az esővizet gyűjtik össze. Két szuperfát skywalk elnevezésű híddal kötöttek öszsze, és nyolc szingapúri dollárért már részesei is lehetünk a magasban tett, különleges sétának. Egyébként a fémvázra épített fák törzsét növényekkel sűrűn beültették. Itt sétálgatva az embernek olyan érzése támad, mintha egy sci-fi film díszletei között járna. A kert megdöbbentő élményt nyújt nappal és sötétedés után is, amikor fényjátékkal szórakoztatják a látogatókat. A Garden Rhapsody esténként kétszer ingyenesen megtekinthető, és a különleges show a turisták tömegeit vonzza. A látványos fényjátékot a szuperfák alatt ülve vagy hanyatt fekve csodálják a világ minden tájáról idesereglő emberek. Olyan ez, mintha egy mesebeli óriáserdőbe csöppent volna a látogató. 19.45-kor és 20.45-kor rendezik meg a mintegy húszperces show-t, amelynek során a zene dallamaira változnak folyamatosan különböző színűre a fák, színes fények futnak a magasban, elkápráztatva a békésen nézelődő embertömeget.

A hatalmas parkban két meglepő üvegház is épült. A Cloud Forestben és a Flower Dome-ban a világ minden tájáról összegyűjtött növényeket láthat a közönség. Összesen mintegy 220 ezer példány tekinthető meg itt. Az üvegházak pedig automata módon szabályozzák a különféle fajok számára szükséges ideális hőmérsékletet és páratartalmat. A Cloud Forest és a Flower Dome építészetileg is látványos két üvegházába együttesen körülbelül ötezer forintért léphet be a látogató. Utóbbi a világ legnagyobb üvegháza címet is kiérdemelte 2015-ben a Guinnesstől, míg a Cloud Forestben található a világon a legnagyobb beltéri vízesés. Emellett még 22 attrakció, parkok és különleges szobrok sora is várja a látogatókat, akik kis szerencsével még vidracsaláddal vagy másfél méteres varánusszal is összefuthatnak Szingapúr egyik legkülönlegesebb turisztikai attrakciójában, amely a világ húsz leglátoga- A látványosan tottabb helye közé is bekerült.