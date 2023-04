A városokon, falvakon kívül élő emberek még mindig jurtákban (is) élnek?

Ma már nem nomádok a kazahok. Vidéken falvakban élnek. Minden településen ünnepségekre felállítanak jurtákat. A legtöbb ház udvarán is áll egy jurta, ahol a vendégeket szokták fogadni, sőt egy helyen még egy lapos tetejű ház tetején is láttam jurtát, de a rendeltetésére még nem jöttem rá. A falu állatait akár 20-25 kilométer távolságba is kihajtják, amikre pásztorfiúk vigyáznak egész nap lóháton. De ez legeltetés a falu közelében.

A téli fagy és a nyári hőség között 70-90 fokos eltérés is lehet. Hogy viselik ezt az emberek?

Ez nem újkeletű, nem a klímaváltozásnak köszönhető, így hozzászoktak. Úgy építik a házaikat, hogy a hideg és a meleg ellen is védjenek. A falusi ház vastag vályogfalakkal épül, a tehén és birkatrágyát kiszárítják nyáron és azzal fűtenek, mivel kevés a fa a sztyeppén, a városokban gázzal, ami van bőven. Minden házon vannak klíma berendezések. Télen a mínusz 45-50 fokban, két autóval mennek vidékre, ha elakad az egyik, tovább tudjanak menni a másikkal. Sok balesetről hallottam, ahol a lerobbant autóból gyalog akarták megtenni a hátralévő egy-két kilométert, de nem értek oda, megfagytak. A falvakban van általános iskola. Ide a gyerekek gyalog, biciklivel, ritkán lóháton jönnek. A gimnázium és egyetem bentlakásos kollégiumokkal működik.

A gyerekeknek még mindig kötelező az orosz nyelv, vagy választhatnak nyelvek között?

A szovjet időkben a kazahoknál az orosz nyelv nyugati nyelvnek számított, ma már ez nem így van, de az orosz nyelv, mivel a róla történő átállás kazahra is lassú folyamat, még erős hangsúlyt kap az oktatásban, mindamellett második nyelvként bármelyik nyelvet választhatja a gyermek. A globalizmus miatt a második általában az angol.

Asztana szentimentális újraépítése a Bozok kultúrának?

Asztana Nurszultan Nazarbayev évtizedekig regnáló elnök álma volt, amit meg is építtetett jelezve, hogy Kazahsztán egy gazdag állam. Épületein népi ornamentikák, közterein kazah mondai figurák szobrai, mutatva, hogy ebben a modern városban is a kazah az úr. Az egyszerű emberek időnként elutaznak a fővárosba, hogy láthassák a nagy karácsonyfát, ahogy Asztanát csipkelődve nevezik. Én még akkor jártam Asztanában (Akmolában, Celinográdban), amikor kezdődtek a nagy építkezések. Az akkori városközpont ma a külvárosba sodródott. Ez is mutatja, hogy milyen roppant ütembe építették fel a fővárost. Nazarbayev lemondása után Nurszultánnak nevezték el tiszteletük jeléül a nagy építtetőnek, de ma újra Asztanának hívják.

Bencze István az Asztana 2017-es Világkiállítás egyetlen lóháton a kiállítás területére lóval beengedett résztvevője

Fotó: Bencze István

Milyen egy ősi kultúrából-a jurtából a felhőkarcolókba átállítani egy országot?

Sajnos erről szó sincs, ugyanis ez a város egy kirakat, ami szimbolizálja Kazahsztán fejlődési útját. Lakosai az állami és külképviseleti adminisztrációk, cégek, bankok dolgozói, a hatalmas város karbantartói, fenntartói, szolgáltatói, építői, valamint a tudomány és a művészet élharcosai és szerencsevadászai, nem utolsó sorban a csóró próbálkozók és építőmunkások. Asztanán és Almatin kívül más nagyvárosokban nem látsz felhőkarcolót. De a globalizáció naponta előre dübörög és mérgezi az ősi kultúrákat és felhőkarcoló imádókká alacsonyítja le őket. Az ország nagy része még falvakban él és reménykedik, de, hogy miben, talán maga sem tudja. A saját kultúrától való elidegenítés már a cári Oroszország idejétől zajlik.

Melyek a kazahok kedvenc sportjai?

Az első helyen ott is a foci áll, de egyre népszerűbbek a hagyományos sportok, így a második helyen a kokpár áll. Ez egy lovas csapatjáték, amit minden faluban játszanak. Két lovascsapat megpróbálja elvenni egymástól a kecske tetemet és bedobni a saját kazánjukba. 2017- ben az Asztana expo évében rendezték Kazahsztánban az első kokpár világbajnokságot, amire vittem egy magyar csapatot, hiszen köböre néven a magyarországi kunok a XX. század közepéig játszották Magyarországon ezt a férfias, izgalmas sportot. A kunok a kazah kipcsák törzsből származtatják magukat és ezt a kazah történetírás is így tartja. Ez az egyik erős történelmi kapocs országaink között. 2019 ben az a megtiszteltetés ért, hogy a Kokpár Világszövetség alelnöke lettem, és így népszerűsítem az egész Közép-Ázsiában nagy népszerűségnek örvendő sportot.

A legnépszerűbb ősi kazah sport a kokpár, kékben a kazah, sárgában a magyar csapat, szürkében a birka

Fotó: Bencze István

Kazahsztánban a tipikus lóverseny durva terepen és nagy távolságokon zajlik?

Kazahsztánban minden járásban van hippodrom, ahol szinte minden hétvégén vágtaversenyt rendeznek. Ezeken a versenyeken nagyértékű személyautót nyernek a nyertesek. A pálya minősége függ a talaj összetételtől, de mindenhol sima a terep. Körbe futnak a lovasok az 1-2 kilométeres pályán, 10-20-30-40 kilométeres versenyszámokon. Egy-egy ilyen nyertes ló is nagy becsben van.

Fényképeztél is?

Nehéz lóhátról jó fényképet készíteni, de ez is sikerült. Többnyire mégis a megállóhelyeken, ahol nem ritkán 100-200 ember is fogadott bennünket és tartott kis ünnepséget tiszteletünkre, sikerült a legtöbb kép élvezhető minőségűre. Rengeteg csoportkép, kevesebb természetkép sikerült.

Mi tetszett?

A leginkább az, amilyen lelkes odaadással fogadtak bennünket a falubéliek, de a városlakók is. A gyerekek őszinte érdeklődése, a felnőttek felhőtlen mosolya. Mindannyian érezték, hogy ez több, mint nyugati turistákkal találkozni. Úgy látszott, hogy a látvány, amit láttak, hogy lóháton, szablyával az oldalukon vitézek érkeztek a múltból, megnyitotta a szívüket és eggyé tudtak válni velünk és küldetésünk céljával, ami éppen ez volt.

3 magyar lovast, 16 századi vitézi viseletben, 5 kazah nő ünnepi viseletben fogad 1 zenésszel

Fotó: Bencze István

Mi nem tetszett?

Az engedélyek, a tartózkodás havi meghosszabbítása, reptéri ellenőrzés. Nem tudtam eldönteni, hogy ez a szovjet időkből maradt vissza, vagy még az Aranyhorda adminisztratív ügyintézésének a genetikai szintű lenyomata. Vendégként ez jobban fájt. Érdekes volt az almati reptéren egy vámtiszt odaintett, ellenőrzésre. Amikor odaértem csak annyit mondtam én magyar kipcsák vagyok, amire a szigorú keménység mosollyá vált és csak intett, hogy menjek tovább. Igen, a rokoni érzés megnyitja a kapukat.

Lófőző üst a Turkesztáni Nagy Mecsetben

Fotó: Bencze István

Hogy ízlett a kazah konyha?

Ezek főleg húsételek, birkából, lóból, persze inkább ünnepnapokon. Igazi ünnepi ételük, amit az ünnepi asztal szolgálnak fel, éjfél felé, az a besbarmak (öt ujjas). Az étel levét levesként az étkezés után szolgálják fel. Ez a főtt hús és az állat feje hagymás laskatésztán fekszik igazi csemegeként. Mivel a szállásainkon mi vendégek voltunk, így minden éjfél után volt szerencsénk a besbarmakhoz. Így idehaza már nem kértem még hozzá hasonlót sem. A sült halaikat nagy étvággyal fogyasztottam.