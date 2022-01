Mesés gazdagság 37 perce

Grace Kelly, az Oscar-díjas amerikai színésznő és a monacói herceg legendás szerelme és házassága, majd a hercegné tragikus autóbalesete még azok számára is felidézi a mediterrán miniállam luxusvilágának képét, akik nem túl fogékonyak az európai arisztokrácia életének múlt századi eseményei iránt. Monaco azonban önmagában is különleges, izgalmas hely, már csak azért is, mert a Vatikán után a világ második legkisebb országa.

A kikötő látványos hely: a világ legjobb, legdrágább, eurómilliókat érő jachtjait láthatjuk itt, kis szerencsével a kőgazdag tulajdonosokat is felfedezhetjük a fedélzeten Forrás: Pixabay

Területe mindössze két négyzetkilométer, akár egy nap alatt is könnyen bejárható, de nem érdemes elkapkodni, ha már eljutottunk oda, ahol a mesés gazdagság lépten-nyomon szembejön velünk. Ez korántsem véletlen, hiszen Monaco az egyik legkedveltebb adóparadicsom, ezért Európa és a világ milliárdosai előszeretettel költöznek ide. A fővárosnak tartott Monte-Carlo különösen a sport- és a művészvilág elitje számára kedvelt, akiket egyebek közt a világhírű kaszinóban zajló szerencsejátékok és a nemzetközi zenei, színházi, film- és cirkuszfesztiválok, valamint a Forma–1 Grand Prix-futamok is vonzanak. A turisták számára kihagyhatatlan a legendás kaszinó meglátogatása, ahol a valóságban láthatók a filmekből ismerős helyszínek. Sokakat vonzanak a szerencsejátékok Forrás: Pixabay Monaco lakossága megközelíti a negyvenezer főt, a többség francia, jelentős az olaszok száma, több mint 20 százalék pedig a világ 125 országából érkezett. Mintegy ötezer őslakosa rengeteg ingyen állami juttatásban részesül. Az állam fő bevételei a különböző monopóliumokból (például a szerencsejátékokból), valamint a méregdrága turisztikai szolgáltatásokból származnak. Ugyanakkor egész Monacót belengi a régmúlt atmoszférája. A törpeállamot 1215-ben alapították, és 1297 óta a Grimaldi-ház uralma alatt áll. Államformája hercegség, a jelenlegi uralkodó Grace Kelly és III. Rainer herceg fia, II. Albert. A hercegi család a Földközi-tengerbe benyúló, hatvanméteres sziklán álló, kívülről erődnek látszó, belül fényűző hercegi palotában él. A turisták és a hagyomány kedvéért mindennap 11.55-kor megtartják a hagyományos őrségváltást a téren, ahonnan egyébként csodálatos a kilátás is a Cote d’Azur egy részére. A hegyoldalban elhelyezkedő területen szinte minden épület építészeti csoda, kitűnőek az utak, többszintes alul- és felüljárók, sőt a gyalogosoknak ingyenes liftek, elektromos járművek is segítik a közlekedést. A hercegség élen jár a környezetvédelemben. Területén nyolcszáz növényfajt tartanak számon, a tengerben pedig két rezervátumot is létesítettek. Az 1910-ben megnyílt, I. Albert herceg által alapított Oceanográfiai Múzeumban bolygónk teljes víz alatti világának képviselői megtalálhatók. A gyönyörű pálmafás sétányok mellett igazi látványosság a kaszinó közelében található hétezer négyzetméteres, egzotikus növényekkel teli, ingyenesen látogatható japánkert, valamint az 1933 óta létező botanikus kert. A kikötő ugyancsak látványos hely: a világ legjobb, legdrágább, eurómilliókat érő jachtjait láthatjuk itt, kis szerencsével a kőgazdag tulajdonosokat is felfedezhetjük a fedélzeten.