A Vigántpetend és Hegyesd közötti 35 kilométeres – konzorciumi összefogásból, közös pályázatból megvalósult – útvonal minden részét bejártam már, ám egy nagy egységként erről Márvány Gabriellától, a Malmok Völgye túraútvonal turisztikai referensétől hallottam először az idén. Vele a kapolcsi erdei szakaszt bejártuk, s a szép környezet, a csend iránt vágyakozóknak csak ajánlani tudom ezt a részt is, bármelyik évszakban.

A Malmok Völgye túraútvonal egyébként bármikor látogatható az év során. A túraútvonal egyik végpontja a római kori stílusban épült őrtorony, a másik pedig a hegyesdi vár. A kettő között rengeteg érdekesség, látnivaló akad, így azt külön ki kell emelni, hogy ide lehet és érdemes egy napra is eljönni, vagyis a 35 kilométeres szakasznak csak egyik részét megnézni, bejárni. Majd később visszatérni egy másik helyre, hogy végül az itteni értékek mind-mind ismertté váljanak előttünk. A szolgáltatások csakugyan érdekesek, különlegesek, legyen szó ételről, italról, múzeumról, malomról. Vigántpetenden például egy egészen egyedülálló „plébániagaléria” várja az érdeklődőket, de igaz ez a petendi pálinkaházra és meg kell említeni a híres petendi langallót is. A települést érdemes felfedezni, s ez már önmagában megér egy napot. A szomszédos Kapolcson is számos látnivaló akad. Többek között a frissen felújított Falumalom épülete, a hozzá tartozó molnárházzal, egy 18. századbeli kovácsműhely és lakóépület, és a környék egyetlen iskolamúzeuma. A megújult Kuthy-kúriában koncertek, előadások, kiállítások várják az idelátogatókat.

Forrás: Szijártó János

A túraútvonal következő állomása Taliándörögd. A településen a gyönyörű, 13. században épült Szent András-templom romjainál érdemes fényképeket készíteni, s utána bepillantani a Szőke András által vezetett Ősök házába. Kapolcsról Monostorapáti felé sétálva a Szentkút érintésével az Almád település egykori bencés kolostor romjai mellett halad a túraútvonal. Megéri a sétát, hiszen a kút vizének gyógyító erejéről legendák keringenek, és a mai napig látogatják rendszeresen. A falu központjában található falumúzeum gyűjteménye a régmúlt időkbe visz minket.

A folytatásban Hegyesd következik, ahol az utóbbi években sokat fejlesztettek, a falu vonzó arculata és elhelyezkedése csábító célpont lehet a túrázók számára. Egy nagyon jó minőségű távcsövet helyeztek el fent a várban, így az egyébként is páratlan kilátást még ezzel is megfejelheti az, aki feljut a csúcsra.

Külön érdekesség, hogy tiszta időben a 35 kilométeres túraútvonal mindkét végpontjából lehet látni a másikat, azaz a vigántpetendi őrtoronyból a hegyesdi hegycsúcsot és fordítva. A turisztikai referenstől azt is megtudtam, hogy „pecsételőállomásokat” terveznek létrehozni, szám szerint hetet az öt településen, amelyek mindig elérhetők lesznek. Maga a „bakancsos” szakasz csodálatos, erdős, hegyes-völgyes részeken vezeti át a látogatót. Errefelé több forrás is ered, a kapolcsi részen egyebek között útba esik a Kiskút-forrás, amelynél érdekesség, hogy egy másfél évszázados bükkfa gyökereitől indul, s folydogál békésen a völgy felé. Természeti, történelmi értékek, kincsek sokasága tárul az ember elé a Malmok Völgyében, amelyet mindenkinek érdemes, „profiknak” pedig kötelező legalább egyszer végigjárni.