A Bodrog-parti Athénként és magyar Cambridge-ként is emlegetett Sárospatakon sétánkat érdemes a magyarországi késő reneszánsz építészet legértékesebb épületegyüttesei közé sorolt Rákóczi-várban kezdeni. A vár bejáratánál még megcsodálhatjuk a becslések szerint 180-190 éves japánakácot – az elkerített famatuzsálem megmentéséért az elmúlt évtizedben sokat tettek a szakemberek. Beljebb sétálva felmehetünk az öt emelet magas Vörös toronyba, az egykori várkastélyt belülről és kívülről körbesétálva is érdemes megtekinteni. A vár Sub Rosa nevű erkélyszobájába nem lehet bemenni, így be kell érnünk a legendával, mely szerint 1669-ben itt találkoztak a Wesselényi-féle főúri összeesküvés vezetői.