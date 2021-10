Büszkén képviselte megyénket Pánczél Nóra a Tündérszépek döntőjében

Több, mint fél éve annak, hogy a zsűri bizalmat szavazott a sárkeresztesi fiatal lánynak, ezáltal tovább juthatott a regionális fordulóba.

Fejér megyét töretlenül képviselve jutott el Pánczél Nóra a legvégsőkig, a hatalmas érdeklődésre számot tartó, országos szépségversenyünkön. Korábban már beszámoltunk róla, mennyire nehéz dolga volt a döntőben a zsűrinek, a hazánk minden szegletéből érkező szebbnél szebb lányok miatt. Bár Nóra korona nélkül maradt, örömmel osztotta meg velünk, hogy örök élmény marad számára ez a pár hónap.

Már a felkészítőtáborban rendkívül jó élményekkel gazdagodott:

Aranyosak és segítőkészek voltak a szervezők és a mentorok is, ami nagyon jól esett szerintem minden lánynak!

Külön kiemelte, hogy mennyire jól érezte magát a fotózáson, ahol profi fotóssal, sminkesekkel és fodrászokkal dolgozhatott együtt. Munkájuk által kifejezetten szépnek érezte magát, teljes mértékben át tudta élni azt, amit szerinte minden lány titkon nagyon élvez, hogy akár egy kis ideig is, de minden figyelem rá szegeződik. Mondhatni, egy kis seregnyi ember teljes figyelmét és odaadó munkáját élvezhette.

Az élmények mellett természetesen kapcsolatokkal is gazdagodott a Fejér megyei szépség. Elárulta, hogy nagyon hálás a versenynek, többek között új barátnője miatt is, hiszen hatalmas kincs, és tudja, hogy a jövőben is az lesz a számára. Magáról a döntőről úgy nyilatkozott, hogy nagyon hamar lezajlott, de elárulta, hogy ennek egyik oka a parányi izgulása lehetett. Jó szervezés és kedves emberek jellemezték a meseszép helyszínen lezajlott, végső megmérettetést. A maga, és a többi lány nevében is mondta, hogy roppantul élvezték mindannyian, hogy részesei lehettek ennek a szépségversenynek, hogy képviselhették megyéiket. Kedvére valóak voltak továbbá a ruhák is, különösen tetszett neki a fürdőruha dizájnja, valamint a színe, ami nagyon is illett hozzá, az estélyi ruhát pedig egyenesen gyönyörűnek találta.

Ugyan korona híján csak tapasztalattal gazdagodtam, az mindig megmarad nekem, hogy 2021-ben engem választottak Fejér megye legszebb lányának.

Záró gondolatként megosztotta, hogy büszkén képviselte Fejér megyét, kiváltságnak élte meg az egész 2021-es Tündérszépek szépségversenyt és hálás, amiért ő lehetett ez a lány.