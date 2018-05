Will Smith is énekel a foci vb hivatalos dalában

A hivatalos vébé-dalt - ami nem azonos a sportesemény Colors című himnuszával - ezen a héten pénteken mutatják be.

Will Smith újra zenei pályára áll, hiszen közreműködik a 2018-as labdarúgó-világbajnokság hivatalos dalában a reggaeton-sztár Nicky Jam-mel és Era Istrefi popénekessel együtt – írja a Guardian.

A Billboard szerint a dalt május 25-én, pénteken mutatják be, producere az amerikai Diplo. A Hollywood Reporter szerint Will Smithék a dalon az utolsó simításokat Budapesten végezték el – a sztár egyébként a magyar fővárosban forgat ezekben a hetekben.

A hivatalos vébé-dalt általában a nyitó és záró ünnepségen adják elő. A korábbi világversenyeket például Pitbull és Jennifer Lopez We Are One-ja (Ole Ola), Ricky Martin The Cup of Life-ja és Shakira Waka Waka (This Time for Africa) című slágere fémjelezte.

A hivatalos dal mellett minden évben van egy himnusz is, ilyet a múltban Wyclef Jean, R. Kelly és Vangelis is szerzett. A Coca-Cola támogatásával készült az utolsó két világverseny, illetve az idei vébé himnusza is, mely Jason Derulo és Maluma Colors, vagyis Színek című száma lesz.

Borítókép: Will Smith örömmel jelenti be, hogy közreműködik a 2018-as foci-vb hivatalos dalában. Forrás: Will Smith hivatalos Facebook-oldala