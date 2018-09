Whiskeyt dob piacra a Metallica

A zenekar egyik daláról nevezte el a különleges italt.

Saját whiskeyt készített a Metallica amerikai metálzenekar, a hírt szerdán jelentették be honlapjukon.

A Blackened márkanevű italt az együttes 1988-ban megjelent .And Justice For All című albumának nyitó daláról nevezték el.

A zenekar Dave Pickerell neves párlatkészítővel közösen alkotta meg a szeszes italt, amelyet csütörtöktől árulnak néhány amerikai város éttermeiben és online, valamit a Metallica amerikai turnéjának helyszínein.

Minden palack mellé Spotify- és Apple Music-lejátszási listát kap a vásárló.

A Metallica nem csak a nevét adta az italnak: erjedés közben a zenekar dalai szólnak, „hogy fokozzák a molekulák közötti kölcsönhatást” és sajátos ízt adjanak a Blackened American Whiskeynek.

Borítókép: HERBERT P. OCZERET / APA / AFP