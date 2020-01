Újra összejöhet Vanessa Hudgens és Zac Efron?

Vanessa Hudgens és Austin Butler nem egy pár többé, mely hír kettészakította a színésznő rajongótáborát – írja a hirado.hu.

Vannak, akik szerint “nincs igaz szerelem”, mások viszont reménytelinek tartják a közel kilenc év utáni szakítást, így azok, akik szerint Vanessának első szerelme, Zac Efron a végzete, most reménykednek abban, hogy újra egymásra találnak.

After almost 9 years together, Vanessa Hudgens & Austin Butler have officially called it quits. 💔 https://t.co/v4FoAdzFan pic.twitter.com/Bp8Apc3bgq

— E! News (@enews) January 14, 2020