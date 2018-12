Új nevekkel bővült a Star Wars egyik új sorozata

A The Mandalorian, Jango és Boba Fett után egy újabb mandalori harcost mutat be, aki magányosan küzd az Új Köztársaság ellen a Birodalom bukása és az Első Rend megjelenése közötti időszakban.

Alakul a The Mandalorian című Star Wars-sorozat, öt új színészt válogattak be a produkcióba – számolt be róla az Origo.

Pedro Pascal, Gina Carano és Nick Nolte után öt újabb színész csatlakozott Jon Favreau élőszereplős Star Wars-sorozatához, a The Mandalorian-hez. Köztük a legnagyobb meglepetés az inkább rendezőként ismert Werner Herzog (Kaspar Hauser, Fitzcarraldo), akit azért már láthattunk színészként is itt-ott, feltűnt például a Városfejlesztési osztály egyik epizódjában is – fejtette ki a lap.

A további nevek pedig:

Giancarlo Esposito (Breaking Bad)

Emily Swallow (Odaát)

Carl Weathers (Predator, Rocky)

Omid Abtahi (American Gods)

Borítókép: Giancarlo Esposito, a Breaking Bad sztárja 2018. július 19-én

