Szeptemberben visszatér hozzánk Bryan Adams 

A zenész immár hatodik alkalommal ad koncertet Magyarországon.

Bryan Adamsszel ünnepli huszadik születésnapját a Skandináv lottó, a világhírű kanadai rocksztár szeptember 28-án a Hősök terén lép fel. Az ingyenes koncerten a kanadai előadó kifejezetten erre az estére készített kétórás exkluzív show-val lép fel. Az előzenekar a Wellhello lesz – közölte a Szerencsejáték Zrt. hétfőn.

A társaság immár másodszor szervez nagyszabású koncertet a Hősök terére: tavaly Sting és Shaggy lépett fel a Hatoslottó harmincadik születésnapja apropóján.

Az 59 éves énekes, gitáros, dalszerző Shine A Light című koncertkörútja májusban indult Amerikában és két hét múlva ott is folytatódik. A turné októberben Dél-Amerikába ér, majd novembertől európai állomások következnek. A közlemény szerint a kanadai énekes-zeneszerző amerikai turnéját megszakítva ad kétórás koncertet.

Mint írták,

az egyedi elemeket tartalmazó színpadkép és technika mellett kifejezetten erre az estére exkluzív látványt terveznek.

Bryan Adams legutóbb három éve járt Magyarországon, akkor a Papp László Budapest Sportarénában lépett fel, akárcsak 2003-ban, 2006-ban és 2012-ben. 2006-ban Debrecenben is fellépet, egy évre rá a fővárosi Kapcsolat-koncert sztárjaként 200 ezer ember előtt játszott a magyar közönség előtt az 56-osok terén.

Kanada egyik legismertebb zenésze három és fél évtizedes karrierje során több mint százmillió lemezt adott el, turnézott mind a hat kontinensen (első nyugati zenészként lépett fel például Pakisztánban vagy Vietnamban), negyven országban vezette a slágerlistákat. Megkapta a legmagasabb kanadai állami kitüntetést, beiktatták a Zenei Hírességek Csarnokába, csillaga van a hollywoodi Hírességek Sétányán.

Dalait olyan neves művészek adták elő, mint Joe Cocker, Bonnie Tyler, a Kiss vagy Tina Turner, akivel még duettet is énekelt. Dolgozott együtt Barbra Streisanddal, Celine Dionnal, Stinggel és Rod Stewarttal is.

Filmzenéiért Oscarra és Golden Globe-ra is jelölték, Grammy-díjat egyszer, 1992-ben kapott az (Everything I Do) I Do It For You című dalért, bár tizenötször is jelölték a Grammyre.

Bryan Adams 14. stúdióalbuma, a Shine A Light idén márciusban jelent meg. Négy évtizede tartó pályafutása legnagyobb slágerei közé tartozik a Summer of ’69, a Heaven, a Straight from the Heart, a Please Forgive Me vagy a legfrissebb, az Ed Sheerannel közös Shine A Light.

A kanadai sztár fotósként is ismert, fényképalbuma Exposed címmel 2012-ben jelent meg. Készített képeket az angol királyi családról, jó kapcsolatban volt a néhai Lady Dianával, és fotózta a tragikus sorsú Amy Winehouse-t is.

A szeptember 28-i koncert a Hősök terén 18 órakor a Wellhello koncertjével kezdődik, Bryan Adams 20 órakor lép színpadra. A Szerencsejáték Zrt. a közleményben kiemelte: a társaság, összhangban társadalmi felelősségvállalási programjaival ezen az eseményen is kiemelt figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyekre. Ennek jegyében kibővített mobillelátó várja az érdeklődőket.

Az idei szuperkoncert a tavalyi eseménnyel megegyező költségvetéssel valósul meg, további információk a www.szerencsejatek.hu weboldalon, valamint a nemzeti lottótársaság közösségi oldalain olvashatóak.