Szeptemberben hazánkban lép fel az Evanescence

Európai turnéja keretében szeptember 8-án a Papp László Budapest Sportarénában lép fel az amerikai Evanescence rock-metál zenekar.

A zenekart Amy Lee zongorista, dalszövegíró, énekes és Ben Moody szólógitáros, dalszövegíró alapította 25 évvel ezelőtt egy Little Rock-i ifjúsági táborban. Első albumuk, a Grammy-díjat is elnyerő Fallen után a zenekar a 2000-es évek rock-metál vonalának kiemelkedő képviselőjévé vált – olvasható a szervezők hétfői közleményében.

A tucatnyi rádióslágerrel és több mint 30 millió eladott albummal büszkélkedő formáció frontembere Amy Lee, akinek mezzoszopránja adja az Evanescence zenéjének egyedi hangulatát. Rajta kívül jelenleg Jen Majura (gitár), Troy McLawhorn (szólógitár), Tim McCord (basszusgitár) és Will Hunt (dob) alkotja a zenekart.

A banda az olyan slágerek, mint a Going Under, a Bring Me To Life vagy a My Immortal mellett új dalokkal is készül a közönségnek a budapesti koncerten.