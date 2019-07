Shawn Mendesre rátalált a szerelem

Miután néhány hete debütált Shawn Mendes és Camila Cabello közös klipje, a túlfűtött hangulatú Señorita, a rajongók azt találgatták, vajon a való életben is így szikrázik-e a páros között a levegő.

Most azonban lehullott a lepel az igazságról, Shawn és Camila a hétvégén kézen fogva sétálgatott Hollywoodban – írja a hirado.hu.

Shawn Mendes and Camila Cabello out in Los Angeles together today ❤️ #2 pic.twitter.com/Ufa950rAqU

— Shawn Mendes Media (@ShawnM_HQ) July 8, 2019