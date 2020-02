Scarlett Johansson viselte az Oscar-gála legszebb ruháját

A színésznő lélegzetelállító estélyije megért volna egy aranyszobrocskát.

Scarlett Johansson, aki maga is esélyes volt a Legjobb színésznő kategóriában az Oscar-díjra, bebizonyította, hogy egy ruha önmagában is elnyerheti a szexi jelzőt, így pedig, hogy az Oscar de la Renta kreáció a színésznő vonalain mutatkozott be a 92. Oscar-gála vörös szőnyegén, még hihetetlenebb látványt nyújtott – írja a hirado.hu.

A pezsgő árnyalatú, finom selyemkreáció úgy borította Scarlett idomait, hogy nem lehetett nem őt bámulni, legfőképpen az áttetsző részletekkel megoldott felsőrész miatt, mely elegánsan pikánssá tette Johansson megjelenését.

A 35 éves amerikai színésznő vőlegényével, Colin Josttal érkezett az Oscar-ceremóniára.

Borítókép: Scarlett Johansson amerikai színésznő érkezik a 92. Oscar-gálára a hollywoodi Dolby Színházban 2020. február 9-én