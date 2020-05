Rengeteg pénzt gyűjtöttek össze a rászoruló betegeknek a világsztárok (videó)

Több mint 115 millió dollárt (37 milliárd forintot) gyűjtöttek Barbra Streisand, Jennifer Lopez és Robert De Niro és más sztárok egyórás jótékonysági műsorukkal, amelynek bevételével a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került New Yorkban élőkön akartak segíteni.

A hétfőn este Rise Up New York! címmel megrendezett online műsorban az Emmy-díjas Tina Fey könnyezve mondott köszönetet a felajánlásokért.

„Városunk ostrom alatt áll, de történt már ilyen”

– idézte fel Robert De Niro, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadás és a 2012-es Sandy hurrikán is próbára tette a lakosokat az elmúlt 20 évben. A színész azzal bíztatta a közönséget, hogy ezek a megpróbáltatások nem tudják megtörni New Yorkot.

Az adománygyűjtést a szegénység ellen küzdő New York-i székhelyű Robin Hood csoport és az iHeartMedia szervezte. A bevételből élelmet, szállást, pénzsegélyt, pszichológiai és jogi szolgáltatást, valamint oktatást biztosítanak a rászorulóknak.

Mariah Carey 1992-ben született Make It Happen című számát énekelte vokalistáival és zongoristája kíséretében, akik mind saját otthonaikból jelentkeztek be.

Lin-Manuel Miranda, Cynthia Erivo, Idina Menzel és Ben Platt másokkal együtt Frank Sinatra klasszikusát, a New York, New York című számot adta elő. A metropoliszban született Lopez pedig egy New York-i kisiskolásokból álló kórust mutatott be, akik a Rise Up című dalt énekelték.

Spike Lee azzal biztatta a közönséget, hogy a sportélet is hamarosan visszatér a városba, Streisand és Audra McDonald pedig hangsúlyozta, hogy a New York-i színházi élet erősebben tér majd vissza, mint valaha.

A fellépők között szerepelt a Message In a Bottle című számát éneklő Sting, valamint Bon Jovi is az It’s My Life című slágerével.