Plagizálással vádolják Miley Cyrust

Plágium címén 300 millió dollárt követel Miley Cyrustól egy jamaicai énekes.

Ezt ne hagyja ki! Dologtalanul tengődnek a muszlim bevándorlók

A Flourgon művésznéven előadó dancehall énekes azt állítja a New York államban benyújtott keresetében, hogy az amerikai énekesnő tőle lopott szövegrészeket We Can’t Stop című 2003-as dalához, amellyel megalapozta karrierjét.

A jamaicai énekes, aki az 1980-90-es években volt népszerű dancehall (a reggae egyik leágazása) dalaival, azt állítja, hogy a 25 éves amerikai popsztár dalában elhangzó „We run things / things don’t we run” szavak az ő We Run Things című, 1988-as számából lettek lekoppintva. Flourgon dalában ugyanez úgy hangzik, hogy „We run things, things no run we”.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Flourgon, polgári nevén Michael May szerint a plagizálásra az a bizonyíték, hogy a Cyrus dalában szereplő kifejezések egyértelműen a kreol nyelvre sajátosak. A követelt hatalmas kártérítési összeget azzal indokolta, hogy az énekesnő ezzel a dalával indította el fényes karrierjét, ezt a számot például több mint 800 milliószor töltötték le a YouTube-ról.

A követelés összege meghaladja Miley Cyrus becsült vagyonát.

Az énekesnő egyelőre nem reagált az ellene indított kereset hírére.

Borítókép: Miley Cyrus a 60. Grammy-gálán.

AFP PHOTO / Angela Weiss