Örülhetnek a rajongók, újratervezték Sonicot

El kellett halasztani a Sonic, a sündisznó című animációs film novemberi bemutatóját, mivel a rajongók felháborodtak a címszereplő külseje miatt. Sonic egy kultikus videójáték hőse, a film első változatában mégsem úgy nézett ki, ahogyan a rajongók megszokták. Az eredetihez képest új szemet, fogat és lábat kapott, ami sokak szerint szentségtörés – írja a hirado.hu.

Breaking: A #SonicMovie standee featuring a newly redesigned Sonic was spotted at a undetermined location. This story is developing. #SonicNews pic.twitter.com/ymcgSYjg4a

— Tails’ Channel – Celebrating 11 Years! (@TailsChannel) 2019. október 27.