Nem lesz többé Batman Ben Affleck

Ben Affleck hivatalosan sem szerepel többé a Warner Bros 2021-ben debütáló új Batman-filmjében, amiben nem csak a színész játszotta volna a főszerepet, de ő lett volna az író és a rendező is – értesült a hirado.hu.

Az ok állítólag az, hogy a film a fiatalabb Bruce Wayne-re koncentrál, így új főszereplőt kerestek a karakterhez. Affleck először a 2016-os Batman Superman ellen – Az igazság hajnalában tűnt fel az ikonikus szerepben, majd láthattuk a Suicide Squad – Öngyilkos osztagban, és persze Az Igazság Ligájában.

A The Batman rendezője és írója Matt Reeves, akinek nevéhez A majmok bolygója is köthető.

A hírt egyébként Affleck is megerősítette, aki Twitteren izgatottságát fejezte ki a 2021. június 25-én bemutatásra kerülő film kapcsán. A stúdió jelenleg is keresi a megfelelő színészt, aki az új Denevérember lehetne.

Excited for #TheBatman in Summer 2021 and to see @MattReevesLA vision come to life. https://t.co/GNgyJroMIO

— Ben Affleck (@BenAffleck) January 31, 2019