Mozikban debütál a Netflix várva várt maffiafilmje

Exkluzív mozis forgalmazással debütál Martin Scorsese The Irishman című nagy költségvetésű Netflix-filmje, amely csak ezután kerül a streamingszolgáltató kínálatába.

A Netflix kedden jelentette be, hogy a Robert De Niro, Al Pacino és Joe Pesci főszereplésével forgatott, Frank Sheeranról szóló maffiafilmet, amely szeptember 27-én mutatkozik be a New York-i Filmfesztiválon, november 1-től vetítik az észak-amerikai mozikban, és csak november 27-től lehet megtekinteni a streamingszolgáltatónál.

A filmet már csak azért is nagy várakozás előzi meg, mert fiatalító látványeffektusok segítségével De Niro és Pacino is évtizedekkel fiatalabbnak látszik majd egyes jelenetekben.

A nagy moziláncok lobbiztak a Netflixnél, hogy a fokozott érdeklődésre való tekintettel a szokásos széles terjesztésben mutathassák be a filmet. Az AMC és a Cinemark mozilánc eleve nem is játszik olyan produkciót, amelynél nem kapják meg a 90 napos kizárólagos vetítési ablakot az egyéb forgalmazás előtt. A Netflix azonban úgy döntött, hogy csak válogatott mozikban mutatja be a filmet.

A streamingszolgáltató tavaly kezdte el néhány filmjét elsőként moziban bemutatni, köztük volt Alfonso Cuarón Roma című alkotása, a Coen testvérektől a Buster Scruggs balladája és a Sandra Bullockkkal forgatott Madarak a dobozban. Ősztől kibővítik ezt a stratégiát, egyes filmek akár négy hétig is láthatók majd a mozikban.

Borítókép: Robert De Niro és a film rendezője, Martin Scorsese