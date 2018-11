Miley Cyrus és Liam Hemsworth félmillió dollárt adományozott a tűzvész áldozatainak

A pár malibui háza is megsemmisült, erről Hemsworth kedden az Instagramján posztolt egy fotót.

A CNN beszámolója szerint a pár, amelynek ugyancsak porig égett a háza Malibuban, a tűzvész áldozatainak megsegítésére, az újjáépítésre, az erdőtüzek megelőzésére és a klímaváltozás hatásainak csökkentésére szánta a támogatását. A 25 éves énekesnő és a 28 éves színész a Malibu Alapítványhoz küldte az összeget.

Hemsworth kedden az Instagramján posztolt egy fotót leégett házukról. A képhez fűzött üzenetben elismerését fejezte ki a helyi közösségnek az összefogásáért. Egyúttal a tűzoltóknak és az önkéntes segítőknek is köszönetet mondott.

A kaliforniai tűzvész miatt több hollywoodi vörösszőnyeges eseményt is lefújtak. A természeti katasztrófa áldozatai iránti tiszteletből Nicole Kidman Destroyer és Viola Davis Nyughatatlan özvegyek című új produkcióinak vörösszőnyeges bevonulása is elmaradt az Amerikai Filmintézet fesztiválján – írta a BBC News.

A Nyughatatlan özvegyeket gyártó 20th Century Fox szintén közölte, hogy premier utáni fogadásra szánt összeget inkább egy Los Angeles-i jótékonysági alapnak adományozza, amely a katasztrófák áldozatait segíti.

A múlt hét óta pusztító tűz miatt a napokban Mark Wahlberg Instant család című vígjátékának, a Coen testvérek The Ballad of Buster Scruggs című westernjének és Sandra Bullock Madarak a dobozban című thrillerjének vörösszőnyeges premierjét is törölték.

A hivatalos adatok szerint eddig 50 halálos áldozata van a tűzvésznek, több tucatnyi embert pedig eltűntként tartanak nyilván.

Forrás: AFP/Tara Ziemba