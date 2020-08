Megtalálták a tökéletes Diana hercegnét

A korona című sorozat ezúttal Elizabeth Debickire osztotta a szerepet.

Bár a műsor készítői korábban bejelentették, hogy az ötödik évad után véget ér a The Crown, azaz A korona című sorozat, átgondolták a korábbi döntésüket, így még egy utolsó hatodik évadra visszatér a tévés brit királyi család – írja a hirado.hu.

Jelenleg Olivia Colman alakítja II. Erzsébet királynőt, Helena Bonham Carter Margit grófnét, Tobias Menzies Fülöp herceget, Josh O’Connor Károly herceget, Erin Doherty pedig Anna hercegnőt. Korábban Emma Corrinra osztották Lady Diana Spencer szerepét, az idő múlását követő széria azonban évadról évadra cseréli a színészeket, így alakíthatja most Elizabeth Debicki a hercegnét – közölte a Just Jared.

A hasonlóság, ahogy Emma esetében is, most is lenyűgöző, bár még forgatási fotók nem készültek, előre borítékolható a siker. Elizabeth-ben meg van Diana bája, kifinomultsága és eleganciája.