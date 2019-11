Megérkezett a magyar mozikba az Ella Fitzgeraldról készült film (videó)

A zenés portréfilm hat évtizedet ölel fel.

A dzsessz történetének egyik legnagyobb dívája hat évtizedes pályafutását mutatja be az Ella Fitzgerald: Just One of Those Things című zenés dokumentumfilm, amelyet csütörtöktől játszanak a hazai mozik.

Az elmúlt években politikai témájú dokumentumfilmeket készített, immár 82 éves brit Leslie Woodhead rendezése eddig soha nem látott archív felvételek és személyes hangvételű interjúk segítségével idézi meg az 1996-ban elhunyt Ella Fitzgerald életét és zenei pályáját. A címadó dal, Cole Porter szerzeménye az amerikai énekesnő egyik leghíresebb száma volt.

A film a karrier indulásával kezdődik, amikor 1934-ben Ella Fitzgerald 15 évesen, szinte utcagyerekként nyerte meg a harlemi Apollo Theater tehetségkutató versenyét.

Az esemény egyik szemtanúja idézi fel az akkor történteket: a későbbi táncos-koreográfus, Norma Miller nem sokkal a forgatás után, májusban hunyt el.

Ella Fitzgerald szólókarrierje mellett olyan dzsesszlegendákkal énekelt együtt, mint Bill Kelly, Louis Jordan, Count Basie vagy Duke Ellington. Louis Armstrong mellett az elsők között fejlesztette ki a scatelő technikát, amely a jelentés nélküli, gyors ritmusban improvizált, fúvós hangszereket utánzó énekhangokkal merész és forradalmi újításnak számított a vokális dzsesszben.

Lemezei közül kiemelkednek a songbook típusú albumai, amelyeken ismert amerikai szerzők dalait dolgozta fel, köztük George Gershwin, Cole Porter éd Duke Ellington szerzeményeit. Virtuóz énekhangját és páratlan zeneiségét pályafutása során tizennégy Grammy-díjjal ismerték el. Két alkalommal is járt Magyarországon: 1968-ban és 1970-ben az Erkel Színházban adott nagy sikerű teltházas koncertet; utóbbiról Ella Fitzgerald in Budapest címmel lemez is megjelent 1999-ben.

A dokumentumfilm bemutatja Ella Fitzgerald vagány és humoros személyiségét, az afroamerikai nőt, aki az ijesztő mértéket öltő rasszizmus ellenében is képes volt felépíteni karrierjét.

A mozi bepillantást enged konfliktusaiba, küzdelmeibe az elismerésért és a rajongókért, majd idővel az otthon nyugalmáért, a férjével és fiával töltött időért. Megszólalnak Ella Fitzgerald pályatársai, így Tony Bennett, Johnny Mathis, Smokey Robinson, a szintén idén elhunyt André Previn, barátai, napjaink énekes sztárjai, köztük Jamie Cullum és Ella Fitzgerald fia, Ray Brown Jr is.

Az Ella Fitzgerald: Just One of Those Things címmel, magyar felirattal mozikba kerülő zenés portréfilm már szerda estétől látható Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban, emellett Szolnokon, Jászberényben, Szentendrén és Miskolcon is bemutatják a Pannonia Entertainment forgalmazásában.

Borítókép: Ella Fitzgerald