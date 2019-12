Martin Scorsese filmje kapta a National Board of Review fődíját (videó)

Az egyik legrégebbi amerikai filmes testület kedden jelentette be idei díjazottjait.

A National Board of Review (NBR) idén először odaítélt Ikon-díjainak egyikét is Martin Scorsese kapta. Az elismerést, amelyet „azoknak a filmes művészeknek a tiszteletére alapítottak, akik jelentősen hozzájárultak a mozgókép történetéhez, kultúrájához és kiválóságához”, a The Hollywood Reporter tudósítása szerint Scorsese filmjének két főszereplője, Robert De Niro és Al Pacino is elnyerte.

A Netflix finanszírozásával forgatott maffiaeposz adaptált forgatókönyvéért Steve Zaillian is díjat kapott.

A filmes testület a Warner Bros. stúdióban forgatott Richard Jewell című filmnek, a Sonynál készült Volt egyszer egy Hollywood című filmnek és az A24 stúdió Uncut Gems című filmjének is több díjat ítélt oda.

A Volt egyszer egy Hollywood rendezője, Quentin Tarantino a legjobb rendező, a film sztárja, Brad Pitt pedig a legjobb férfi mellékszereplő díját kapta.

A legjobb színésznő díját a Judy főszerepét alakító Renée Zellweger nyerte el, a legjobb színész díját pedig Adam Sandlernek ítélték oda az Uncut Gemsben nyújtott játékáért.

A legjobb eredeti forgatókönyv díját az Uncut Gems írói, Benny és Josh Safdie és Ronald Bronstein kapta.

Clint Eastwood Richard Jewell című filmjében nyújtott alakításukért a produkció két színésze, Kathy Bates és Paul Walter Hauser lett díjazott.

Az animációs filmek mezőnyében az Így neveld a sárkányodat 3. győzött, a legjobb idegen nyelvű film díját pedig az Élősködők című dél-koreai alkotás nyerte el. A dokumentumfilmek közül a Maiden nyert, a legjobb szereplőgárda címét pedig a Tőrbe ejtve című thriller vitte el. Roger Deakins a legjobb operatőr díját kapta az 1917 című háborús film fényképezéséért.

A szólásszabadság díját a For Salma és a Just Mercy című alkotás kapta.

Az NBR tavaly a Zöld könyv című filmet jutalmazta fődíjával. A film később Oscar-díjas lett.

Az 1909-ben alapított, filmesekből, filmkedvelőkből, tanárokból, diákokból és történészekből álló New York-i székhelyű non-profit NBR a filmművészet elkötelezett támogatója, díjait és a legnagyobb sztárok részvételével rendezett díjátadó gálavacsoráját kiemelt figyelem övezi. Díjazottjainak bejelentése az amerikai díjszezon bevezető, fontos eseményei közé tartozik. Az idei díjakat január 8-án adják át New Yorkban.