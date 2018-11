Már Snoop Dogg is a csillagok közt villog

Snoop Dogg csillagot kapott a hollywoodi Hírességek sétányán: az amerikai rapper debütáló albuma, a Doggystyle megjelenésének 25. évfordulóján leplezhette le Los Angeles-i csillagát.

A 47 éves Snoop a zenében elért sikerei után filmekben, például a Starsky és Hutch-sorozatban vagy a Kiképzésben is feltűnt. Kipróbálta magát a reggae és a gospel terén, az elmúlt hónapban pedig kiadta első szakácskönyvét is From Crook to Cook címmel.

„Snoop tiszta, nyers tehetség. Senki sem szól úgy, mint Snoop. Stílusa és karizmája azt az érzést keltette bennem, hogy őt a sors szupersztárnak szánta”

– mondta a ceremónián Dr. Dre producer, aki Snoop Dogg 1993-as első lemezének kiadását lehetővé tette.

A törvénnyel drog- és fegyverbirtoklás miatt többször is szembekerült Snoop Dogg számos zenei díjat nyert, Grammy-díjat azonban sohasem. „Hússzor jelöltek, de egyet sem nyertem. Fel kellene zárkózniuk” – nyilatkozta a sajtónak.

Snoop Dogg a csillag leleplezésekor mondott beszédében köszönetet mondott családjának, barátainak, mindenkinek, aki hitt benne zenei pályája kezdetén.

Végezetül köszönetet mondott saját magának is.

„Meg akarom köszönni magamnak, hogy hittem magamban,

hogy keményen dolgoztam, meg akarom köszönni, hogy sohasem adtam fel. Köszönöm, hogy mindig adtam: hogy többet adtam, mint amennyit kaptam. Köszönöm, hogy több jót tettem, mint rosszat és hogy mindig önmagamat adtam” – mondta a rapper.

A Calvin Broadus néven született Snoop Dogg első lemeze hamar az amerikai slágerlisták első helyére ugrott, világszerte 11 millió példányt adtak el belőle. A rapper összesen több mint 35 millió albumot adott el.

Itt pedig egy kis fincsi Gin & Juice a Doggystyle-ról:

Borítókép: Snoop Dogg lazáskodik az átadáson

AFP / Valerie Macon