Malibui luxusvillába költözhet át Meghan és Harry

Bár egyelőre Kanada vendégszeretetét élvezi a királyi családból úgymond kivált Meghan hercegné és Harry herceg, de sajtóértesülések szerint, a pár és kisfiuk, Archie hamarosan még közelebb költözik a nagymamához, Doria Raglandhez, aki Kaliforniában él – írja a hirado.hu.

Több forrás, köztük Caithlyn Jenner is megerősítette, hogy az egykor lánya, Kylie Jenner tulajdonában lévő malibui villa, mely a Petra Manor nevet viseli, nagyon megtetszett a párnak.

Caitlyn Jenner leaked to the press that Prince Harry and Meghan Markle are looking for their next home in Malibu https://t.co/4ceHoTdHhS pic.twitter.com/w18sJfIWhn

