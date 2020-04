Leslie Mandoki dalt írt a koronavírus-járványról (videó)

Nem tehetünk mást, mint otthon maradunk, és köszönetet mondunk – énekli legújabb, a koronavírus-járvány miatt írt dalában a világhírű zenész és producer.

Leslie Mandoki köszönetet mond azoknak, akik a járvány idején is értünk dolgoznak. A dal címe is ennyi: Köszönöm. Mandoki a dalban a hősök mellett megemlíti azokat is, akik ezekben a percekben is dollármilliárdokat nyernek a tőzsdén a járvány miatt – írja az Origo.

A napokban jelent meg Leslie Mandoki legújabb dala. A világhírű magyar zenésznek tavaly jelent meg duplalemeze, de most a koronavírus-járvány miatt írt új zenét. A dal címe egyszerűen annyi, Thank You! (‘köszönöm’). Az önként vállalt karantén miatt – ahogy azt már több könnyűzenésznél láthattuk, – Leslie Mandoki nem komoly videoklippel készült, de itt nem is az a lényeg. Az otthoni stúdiójában állt egy kamera elé, és elénekelte a dalt, ami az emberiség soron következő kihívásáról, a koronavírus-járványról szól.

„Drámai fordulatot hozott számunkra a koronavírus-járvány és bizonyos értelemben teljesen megbénult az életünk. Ez a váratlan helyzet arra késztet minket, hogy végre magunkba nézzünk, hiszen ez a globális fenyegetés annak az erőpróbája lesz, hogy tudunk-e igazán összetartó közösségként működni.

Ez itt a megmérettetés ideje. Ezekben a vészterhes időkben nekünk, művészeknek az a feladatunk, hogy harcoljunk a széthúzás és a megosztottság ellen. Gondolatainkkal és meglátásainkkal segítenünk kell abban, hogy egy jobb új világ szülessen” – írja Leslie Mandoki honlapján. A dal egyértelműen az összetartásról szól, amellett nagyon fontos szerepet kap benne a hétköznapi hősök munkájának kiemelése, illetve a nekik való köszönetnyilvánítás.

„Hatalmas kihívásokkal nézünk szembe ezekben a napokban. Társadalmunknak most sokkal jobban össze kell fognia, mint valaha és azokra az értékekre kell összpontosítania, amelyek összetartanak bennünket. A széthúzásnak most nincs helye” – olvasható a honlapon. Leslie Mandoki kiemeli a koronavírus-járvány alatt is a tőzsdén hasznot lesők álságos munkáját, akik dollármilliárdokat keresnek a világjárványon. Ők a dalban is helyet kaptak – „rossz időben és rossz helyen sokan eltévelyedtek, az esélyeket lesték, Így lett a himnuszuk a nyerészkedés.”

A tőzsdei spekulánsokról és az olasz és német egészségügyi helyzetről azt mondta: „szintén a spekulánsok kapzsiságának a következménye az, hogy most például Olaszországban és Németországban nincs elég kórházi betegágy az intenzív osztályokon.

Az elmúlt két évtizedben a helyi kórházakat részvénytársasággá alakították és a kórházi ágyak számát csökkentették, most pedig emiatt hiányzik az az ellátási kapacitás, amire sürgősen szükség lenne. Sajnos ez a helyzet most Olaszországban és Németországban.” Az új dal szellemiségét pedig ezek a kijelentések nagyon jól alátámasztják: „itt van tehát az alkalom, hogy kifejezzük legmélyebb tiszteletünket, elismerésünket és hálánkat. Itt az alkalom, hogy belekiáltsuk a világba: KÖSZÖNÖM, KÖSZÖNJÜK!”