Lecserélte a kezeslábast Mariah Carey (videó)

Huszonöt év után új klip készül minden idők egyik legsikeresebb karácsonyi dalához.

Ezt ne hagyja ki! Várd a vendégeket a legédesebb aprósüteményekkel az ünnepek alatt!

Mariah klasszikusa idén 25 éves, az alkalomból pedig új klip is készült, mely csütörtökön debütált – számolt be róla Just Jared alapján a Híradó.

Az új klipben megmaradt a piros kezeslábas, azonban már egy szexi, alakkövető verzióban énekli nekünk és kis rajongójának, hogy semmi másra nem vágyik karácsonyra, csupán ránk. Bár lehet szentimentális dolog, de az eredeti klip bája ebből a verzióból hiányzik, így aztán mi maradnánk az eredetinél!

Az ünnepi örökzöld három világrekordot tudhat a magáénak, mégpedig az amerikai 100-as toplistán minden idők legtöbbször első helyet elérő karácsonyi dala lett, valamint ez a legtöbbet streamingelt dal a Spotify-on női előadótól, ahogyan az amerikai Singles Top 10 Chart listáján is ez a karácsonyi sláger ült a legtöbb héten át az élen, melyért néhány hete vette át a Guinness-rekordjaiért járó trófeákat.

Mariah-nak még ezeken felül is van mit ünnepelnie, hiszen a dala lett a Billboard Hot 100 listájának első helyezettje a héten, mely dobogó legfelső fokára még megjelenése évében, 1994-ben sem sikerült felkerülnie.