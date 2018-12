Kirk Douglas megható ajándékot kapott a 102. születésnapjára

A Spartacus sztárja feleségével, fiával, Michael Douglasszel, menyével, Catherine Zeta-Jonesszal és unokájával ünnepelt.

Ritka, de örömteli pillanat, ha az ember felesége 99 éves, és ezzel három évvel fiatalabb nála. Kirk Douglas, aki vasárnap töltötte be a 102. életévét, ezúttal is párjával, Anne Buydensszel ünnepelt. Az egymás kezét fogó házaspárt a jeles alkalomból az otthonuk bejárati ajtaja előtt fotózták, melyet egy gyönyörű, élő virágokból készített 102-es dekoráció díszített – számol be róla a hirado.hu.

Kirk két éve hosszú életének a titkát is elárulta:

„Szerencsés voltam, hogy 63 évvel ezelőtt megtaláltam a lelki társam. Hiszem, hogy a csodás házasságom, és az átbeszélgetett éjszakáink segítettek abban, hogy mindent túléljek”

– mondta feleségéről.

A színészlegendát a hétvégén családja is felköszöntötte: menye, Catherine Zeta-Jones a közösségi oldalán azt írta, hogy boldog születésnapot kíván a világ legcsodásabb emberének, legidősebb fia, Michael Douglas pedig egy családi fotóalbumból összeállított videót osztott meg Facebook-oldalán „Te vagy a hősöm” üzenettel, melyet minden bizonnyal édesapjának is lejátszott az ünnepségen.

Happy 102nd Birthday Dad.You're my hero and I love you!#KirkDouglas #102 #Birthday#MyHero #FathersLove Közzétette: Michael Douglas – 2018. december 6., csütörtök

Kirk Douglas 1989 óta pacemakerrel él, néhány évvel ezelőtt súlyos szélütést kapott, tavaly aztán végleg kerekesszékbe kényszerült. A mai napig nem vonult teljesen vissza a nyilvánosság elől, az év elején a Golden Globe-gálán is tiszteletét tette, de fia, Michael hollywoodi csillagának átadásán is részt vett néhány hete.

Borítókép: Michael és Kirk Douglas, fiú és apa.

Forrás: AFP / VALERIE MACON

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS