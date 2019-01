Készül a Szellemirtók folytatása

Ivan Reitman 1984-ben rendezte meg a Szellemirtók című filmet, amely igazi kultfilmmé vált. A siker nyomán a rendező 1989-ben forgatott hozzá egy folytatást.

A négyszeres Oscar-jelölt Jason Reitman (Juno, Egek ura, Pszichoanyu) kedden üzente Twitterén a film rajongóinak: „végre megkaptam a slusszkulcsot a kocsihoz”.

A 41 éves rendező a Sony Pictures produkciójában forgatja le a folytatást. A stúdió közleménye szerint az új Szellemirtók-rész visszatér a film gyökereihez.

Finally got the keys to the car. #GB20 https://t.co/T1Np2lRQl1

— Jason Reitman (@JasonReitman) January 16, 2019