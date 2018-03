Ismét együtt turnézik a sztárpár

Beyonce és Jay-Z újabb koncertkörútra indul.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Beyonce és Jay-Z nyáron ismét együtt koncertezik Európában és Észak-Amerikában – számolt be róla hétfőn a BBC News.

A sztárpár Beyonce Instagram-oldalára feltöltött videóban osztotta meg rajongóival, hogy koncertturnéra indulnak.

A post shared by Beyoncé (@beyonce) on Mar 12, 2018 at 6:55am PDT

2014-ben az On The Run turnéval járták a világot, de akkor Nagy-Britanniában nem léptek fel. A tervezett On The Run II elnevezésű koncertkörúton viszont júniusban az Egyesült Királyság négy városában is lesz előadásuk: Cardiffban június 6-án, Glasgowban 9-én, Manchesterben 13-án, Londonban pedig 15-én hallhatja őket a közönség.

A brit arénák után Amszterdamban, Koppenhágában, Stockholmban, Berlinben, Varsóban és Kölnben énekelnek, júliusban pedig olasz, spanyol és francia városokba látogatnak műsorukkal – hozzánk sajnos nem jönnek.

A turné észak-amerikai szakasza július végén Clevelandben kezdődik és október elején Vancouverben fejeződik be.

Borítókép: Brendan Smialowski / AFP