Helen Mirren életműdíjat kap a februári Berlinálén

A díjátadó ceremóniát 2020. február 27-én tartják a Berlinale Palastban, a filmfesztivál központjában. Az életműdíj átadása alkalmából levetítik Stephen Frears A királynő című filmjét, amelynek címszerepéért Mirren Oscar-díjat kapott.

– méltatta a színésznőt Mariette Rissenbeek, a Berlinale ügyvezető igazgatója a fesztivál honlapján.

Mirren egészen fiatalon csatlakozott a Royal Shakespeare Company színtársulathoz, és az azóta eltelt évtizedek alatt számos műfajban bizonyította tehetségét a színházban és a filmvásznon is. A királynő című filmért 2007-ben a Golden Globe-díjat is elnyerte, de számos más alakítását is nemzetközi filmdíjakkal ismerték el. Színházi alakításaiért a Laurence Olivier-díjat és a Tony-díjat is megkapta. 2003-ban pedig a színművészetben elért eredményeiért a Brit Birodalom Rendjének lovagparancsnoki fokozatával tüntették ki.

The Honorary Golden Bear 2020 will be awarded to #HelenMirren for her lifetime achievement! Mirren is one of the most renowned actors of our time. Role after role, she has inscribed herself into the collective memory of cinema audiences worldwide: https://t.co/3aPNxwBH66 pic.twitter.com/OFCjBy5oqB

— Berlinale (@berlinale) December 4, 2019