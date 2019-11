Hatalmas megtiszteltetés érte a The Who zenekart

Kőbe vésve váltak halhatatlanná Londonban.

A The Who brit rockegyüttes kapta az első dísztérkövet a zeneipar hírességeinek szentelt Music Walk of Fame elnevezésű új sétányon az észak-londoni Camden kerületben.

A keddi ceremónián az együttes még életben lévő két tagja, Roger Daltrey és Pete Townshend is segédkezett a hanglemezt ábrázoló emléktábla leleplezésében.

Camden mindig is kulcsszerepet játszott London nyüzsgő zenei életében, és köztudottan a művészetek világhírű központja

– írta közleményében az együttes, megjegyezve, hogy londoni lakosokként igazán szürreális élmény számukra, hogy kőbe vésve váltak halhatatlanná Camdenben.

A szervezők szerint évente húsz új díszes térkővel fog bővülni a sétány. A kitüntetett művészek, együttesek és a zeneipar egyéb meghatározó szereplői különböző kategóriákban – például ikon, újító és az év művésze – kerülnek beiktatásra.

A hollywoodi Hírességek sétányát idéző Music Walk of Fame látogatói egy mobiltelefon-alkalmazás révén alaposabban is megismerhetik a zeneipar történetét.