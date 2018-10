Hat év után tér vissza hozzánk Mark Knopfler

A Dire Straits egykori vezetője jövő nyáron látogat hazánkba.

Mark Knopfler, minden idők egyik legsikeresebb előadója, hosszú kihagyás után újra turnéra indul Down The Road Wherever címmel megjelenő új albuma anyagával, amelyet a legnagyobb szóló sikereivel és a legendás Dire Straits slágerekkel egészít ki. A koncertkörút áprilisban indul Barcelonában, az európai etap júliusban zárul Veronában, majd augusztus – szeptember folyamán az észak-amerikai kontinensen folytatódik.

A magyar rajongók számára jó hír, hogy Mark Knopfler turnéja ezúttal sem kerüli el országunkat, 2019. július 9-én a Budapest Arénában ad koncertet a Dire Straits egykori vezetője.

Mint a világ egyik legnagyobb gitárosa, Mark Knopfler több mint 120 millió albumot adott el a Dire Straits korai éveitől mostanáig.

A többszörös Grammy-díjas énekes és zeneszerző csípős szövegeit és merész gitártechnikáját kombinálva alkotta meg a Dire Straits nagy slágereit, a Money For Nothing, Sultans Of Swing, Romeo And Juliet vagy a Walk Of Life dalokat.

Producerként közreműködött Bob Dylan és Randy Newman albumainál is, csakúgy, mint számtalan filmzenéje esetében.

Down The Road Wherever című kilencedik szólóalbuma november 16-án jelenik meg.

„A dalaim azért készülnek, hogy előadjam őket. Imádom az egész folyamatot, dalokat írni egyedül, felvenni őket a bandával, de az egészben a legjobb, élőben játszani őket a közönségnek. Szeretem az egész cirkuszt, városról városra utazni, a többi zenésszel együtt létezni, ez számomra igazi öröm. Most is nagyon várom már!” – nyilatkozta Mark Knopfler új turnéja kapcsán.

Mark Knopfler július 9-i budapesti koncertjére a jegyek elsőként a hivatalos Fan Club tagok számára elérhetők október 29-én 10 órától. A regisztrált Live Nation tagok október 31-én 10 órától tudnak belépőket vásárolni, míg a teljeskörű jegyeladás november 5-én 10 órakor indul majd a www.livenation.hu és a www.funcode.hu oldalakon keresztül. A koncertre kizárólag ülőjegyek vásárolhatók.

Mark Knopfler előzenekar nélkül, pontosan 20 órakor lép majd színpadra.

Borítókép: CRISTINA QUICLER / AFP