Háromszoros Grammy-díjas énekesnő ad koncertet Magyarországon (videó)

Cécile McLorin Salvant ezúttal Sullivan Fortner New Orleans-i zongoristával duettben lép fel.

Három évvel és két lemezzel később, immár háromszoros Grammy-díjasként tér vissza Budapestre Cécile McLorin Salvant.

A 30 éves amerikai dzsesszdíva ezúttal Sullivan Fortner New Orleans-i zongoristával duettben lép fel november 18-án a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben.

Cécile McLorin Salvant 2010-ben megnyerte a Thelonious Monk Jazzversenyt, albumai azóta mind a közönség, mind a szakma körében egyöntetűen kedvező fogadtatásra találtak

– közölte a Müpa.

Az énekesnőt gyermekkora óta körülvette a zene, a művészet és a pezsdítő kulturális közeg: édesapja haiti származású, édesanyja Tunéziában született, de francia, guadeloupe-i és amerikai gyökerekkel rendelkezett. Négyéves korában már zongoraleckéket vett, nyolcévesen pedig klasszikus zenét és éneklést tanult, majd tizennyolc évesen felvételt nyert a dél-franciaországi Darius Milhaud Konzervatóriumba, ahol a szaxofonos Jean-François Bonnel hatására került intimebb kapcsolatba a dzsessz műfajával. Hangjától és előadásmódjától el voltak ragadtatva a kritikusok, a The New York Times egyenesen Billie Holiday, Sarah Vaughan és Ella Fitzgerald utódjának kiáltotta ki.

2013-ban jelent meg első saját albuma, a WomanChild, amely rögtön Grammy-jelölést hozott.

A két év múlva, 2015-ben kiadott For One to Love című koronggal be is gyűjtötte a díjat, ezt követte a 2017-es Dreams and Daggers és a tavaly megjelent The Window, amelyekért szintén hazavihette a legjobb vokális dzsesszalbumnak járó arany gramofont.

