Globális, 24 órás élő online műsort készít Oprah Winfrey

Több mint 200 művésszel, színésszel, közösségi vagy politikai vezetővel készít pénteken globális, 24 órás élő online műsort Oprah Winfrey.

A The Call to Unite (Egységre hívás) című műsorban részt vesz többek között Jennifer Garner és Julia Roberts színésznő, Deepak Chopra amerikai-indiai író, Quincy Jones zenész és Rob Lowe színész is. A műsorban szereplők a járvány kihívásait szeretnék enyhíteni és beszélgetésekkel, előadásokkal vagy online kurzussal támogatni az embereket – írja a Hollywood Reporter online kiadása.

„Ma a világon emberek millió élnek egymástól izoláltan és a járvány miatt aggodalommal telve, nem találkozhatnak szeretteikkel, nem mehetnek dolgozni, vagy éppen azokat gyászolják, akiket elveszítettek. Mégis, a távolságtartás idejében milliók ragadják meg az alkalmat, hogy számtalan módon mutassanak szeretetet és támogatást egymás iránt. A The Call to Unite ezeknek az emberi megnyilvánulásoknak az ünneplése, arra szólítja fel a világot, hogy emeljük fel egymást a szükségnek ezen pillanatában. Szükségünk van egymásra, jobban, mint valaha” – áll az eseményt bemutató közleményben.

A sztárok közül mindenki más módon veszi ki részét a támogatásból, van, aki dalt ad elő, más saját történetéről mesél.

A résztvevők között lesz mások mellett Alanis Morissette énekesnő, Common rapper, Daniel Dae Kim és Martin Sheen színész, Eva Longoria színésznő, Josh Groban amerikai író-dalszerző, Naomi Campbell modell. Várhatóan részt vesz a műsorban George W. Bush, Martin Luther King III, Tim Shriver aktivista és Marie Kondo.

A nézők a szolgáltató partnereken keresztül adományozhatnak is: akár pénzzel, akár önkéntes munkával támogathatják a szükséget szenvedő családokat és közösségeket.

A helyi idő szerint pénteken este 8 órakor kezdődő műsort a unite.us weboldalon közvetítik élőben, valamint a GiveDirectly és Points of Light közösségi oldalain.

Borítókép: Oprah Winfrey 2019. május 15-én