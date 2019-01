Fia veszi át James Gandolfini szerepét a Maffiózók előzményében

A 19 éves Michael nagyon izgatott, hogy őt választották.

Az elhunyt James Gandolfini szerepét fia veszi át az HBO produkciójában, amely a Maffiózók-sorozat előzményfilmjeként készül – adta hírül szerdán a BBC News.

A 19 éves Michael Gandolfini elmondta: nagyon izgatott, hogy őt választották a fiatal Tony Soprano szerepére a The Many Saints of Newark című filmben.

„Nagy megtiszteltetés, hogy apám örökségét folytathatom”

– nyilatkozta a fiatal színész, akit eddig kisebb szerepekben láthatott a közönség a Fülledt utcák-sorozatban és az Ocean’s 8: Az évszázad átverése című filmben.

James Gandolfini, aki 2013-ban, 51 évesen hunyt el, hat évadon át alakította a maffiózó Tonyt a New Jerseyben játszódó szériában, amely 1999 és 2007 között futott a tévében.

A sorozat előzményeiről szóló filmben, amely a hatvanas évekbeli newarki lázongásokat idézi fel, Vera Farmiga, Alessandro Nivola és Jon Bernthal is szerepel majd. A produkciót Alan Taylor rendezi, aki a Maffiózók kilenc epizódját, valamint a Thor: Sötét világ és a Terminátor: Genisys című filmeket is rendezte. A forgatókönyvet a Maffiózók alkotója, David Chase írta Lawrence Connerrel.

Michael Gandolfini nem az első fiatal színész, aki szüleitől vesz át szerepet:

Jason Connery egy 80-as évekbeli Robin Hood tévésorozatban alakította a főhőst, akit egy 1976-os filmben apja, Sean Connery játszott. A The Wife című filmben pedig, amelyért Glenn Close épp most kapott Oscar-jelölést, lánya, Annie Starke játssza karaktere fiatalabb énjét.